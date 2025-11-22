To imię nosi tylko 9 kobiet w Polsce. Ma religijne znaczenie

W Polsce od lat królują imiona dobrze zakorzenione w tradycji i kulturze. Wśród dziewczynek najczęściej spotkamy Zuzannę, Julię, Zofię czy Maję, a wśród chłopców - Antoniego, Jana, Aleksandra i Jakuba. Te wybory nie zaskakują, bowiem Polacy chętnie sięgają po imiona klasyczne, ponadczasowe i łatwe do wymówienia.

Jednak obok tej grupy istnieje także druga, znacznie mniej oczywista. To imiona rzadkie, niekiedy inspirowane językami obcymi, kulturą hebrajską, mitologią, a czasem po prostu nowoczesnym brzmieniem. Właśnie do nich należy wyjątkowa Elora - imię praktycznie niespotykane, choć o pięknym i głębokim znaczeniu.

Imię Elora - rzadko spotykane, a piękne

Imię Elora to rzadkość w Polsce, ale właśnie m.in. dlatego przyciąga uwagę. Jest krótkie, proste i ma przyjemne brzmienie, które łatwo zapamiętać. Nie jest ani zbyt egzotyczne, ani trudne do wymówienia, dlatego może być dobrą alternatywą dla osób szukających imienia nietypowego, ale nie przesadnie oryginalnego.

Znaczenie i pochodzenie imienia Elora

Co ciekawe, imię Elora jako jedno z niewielu imion na świecie ma dość niepewne pochodzenie. Najczęściej jednak łączy się je z językiem hebrajskim. Wówczas mówi się, że imię to pochodzi od Eliora, co oznacza "Bóg jest moim światłem".

Istnieją też inne teorie dotyczące pochodzenia imienia Elora. Jedna z nich mówi, że jest to amerykańskie połączenie imion Ella i Nora, co nadaje mu nowoczesny charakter i sprawia, że brzmi melodyjnie i lekko. Inna możliwość wskazuje na pochodzenie sanskryckie - Elora może nawiązywać do nazwy Ellora, znanego w Indiach kompleksu jaskiń i świątyń.

Ile osób w Polsce ma na imię Elora?

Imię Elora w Polsce nie cieszy się dużą popularnością, a statystyki mówią same za siebie. Obecnie imię to nosi zaledwie 9 osób, a ostatnim razem nazwano tak dwie pociechy w 2017 roku. Być może jednak przyjdą czasy, że i tak niespotykane imię będzie biło rekordy popularności.