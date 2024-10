Łoś zawisł na ogrodzeniu. Akcja ratunkowa w Świdniku. "Nie było czasu, aby przewozić go do lecznicy"

Zasady dotyczące nadawania imion w Polsce. O tym trzeba pamiętać!

Mało kto o tym wie, lecz w Polsce rodzice nie mają całkowitej dowolności co do nadawania imienia dziecku, bowiem są pewne normy, a w zasadzie wskazania regulowane między innymi przez Radę Języka Polskiego oraz urzędy. Okazuje się, że czasami urzędnik stan cywilnego może odmówić nadania konkretnego imienia dziecku jeśli uzna, że jest ono nieprzyzwoite, ośmieszające lub zdecydowanie za długie.

Rada Języka Polskiego natomiast od lat zaleca, by wybierać dla swoich pociech imiona w polskiej formie i nie czerpać inspiracji zza granicy. Dodatkowo istnieją również wytyczne co do tego, by unikać imion, które np. pochodzą od nazw geograficznych oraz takich, które są negatywnie kojarzone ze względu na historię lub kontekst kulturowy.

Warto więc przed wyborem zaznajomić się z owymi zasadami oraz zapoznać się także z listą imion niewskazanych do nadawania dzieciom o obywatelstwie polskim, według Krajowej Rady Języka Polskiego. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Jakie imiona są zakazane w Polsce? Tych lepiej unikać!

Rada Języka Polskiego stworzyła listę imion niewskazanych, z którą bez wątpienia powinien zapoznać się każdy przyszły rodzic. Jak więc lepiej nie nazywać swoich potomków? Poniżej przedstawiamy alfabetyczny spis:

Abbadon, Akaina, Alexander, Alma, Andrzelika, Ardena, Arkhan

Bastian, Benjamin, Bhakti, Boromir, Brian

Carmen i Carmena, Chiara, Clea, Cynthia

Dajana

Emaus, Ewan

Herrada

Jaila, Joshua, Julka

Karla, Klea, Krystina, Kuba (jako imię żeńskie)

Lester, Lilith, Lorina

Malta, Martin, Martyn, Maxymilian, Maya, Merlin, Montezuma, Morena

Natasha, Nicol (żeńskie), Nicole (żeńskie), Nika, Nikol (żeńskie i męskie), Nikola (męskie)

Ole, Opieniek

Pacyfik, Pakita, Poziomka

Radek, Rener, Ricardo

Sofia

Tea, Teonika, Tonia, Tupak

Una, Unka

Veronika, Victoria, Violeta i Violetta

Wilga, Wilk, William

Xymena.