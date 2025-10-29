Najdłuższe imię na świecie. Wymówienie całego zajmuje 20 minut!

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-10-29 1:32

Wyobraź sobie, że twoje imię nie mieści się na kartce i jego wymówienie zajmuje prawie pół godziny! Brzmi niewiarygodnie, a jednak taki rekord istnieje. Oto najdłuższe imię na świecie, które potrafi zaskoczyć nie tylko długością, ale i sposobem, w jaki jest używane w codziennym życiu.

To imię niegdyś nadawano wojownikom. Choć w Polsce nosi je ponad 500 tysięcy mężczyzn, dziś już nikt nie nazywa tak synów

i

Autor: Freepik/ Freepik.com
Super Express Google News

Imiona - od tradycji po ekstremalne rekordy

Imiona towarzyszą człowiekowi od pierwszych dni życia. Nadają tożsamość, bywają wyrazem rodzinnej tradycji, kultury czy religii, a czasem – osobistej kreatywności rodziców. Na świecie spotykamy całą gamę imion: od tych popularnych i klasycznych, które łatwo wymówić i zapamiętać, po zupełnie nietypowe, czasem wręcz dziwaczne, które potrafią wzbudzić zdziwienie lub uśmiech.

Niektóre imiona zaskakują niecodziennym brzmieniem lub niezwykłą pisownią, inne zaś biją rekordy długości. Dacie wiarę, że istnieją przypadki, gdy imię jest tak długie, że jego pełne wymówienie zajmuje nawet kilkadziesiąt minut!

Polecany artykuł:

W PRL-u to imię było hitem. W 2025 roku nazwano tak tylko 4 osoby

Najdłuższe imię na świecie. Składa się z 2253 słów

Najdłuższe imię na świecie należy do Laurence’a Watkinsa, emerytowanego ochroniarza z Auckland w Nowej Zelandii. Składa się ono z 2253 słów i zostało oficjalnie zarejestrowane w 1992 roku po zatwierdzeniu przez nowozelandzki sąd. Pełne wymówienie wszystkich imion zajmuje około 20 minut.

Watkins, zafascynowany programem "Ripley’s Believe It or Not!" oraz Księgą Rekordów Guinnessa, postanowił ustanowić własny rekord. Inspiracji do stworzenia tak rozbudowanego imienia szukał w literaturze, słowniku języka maoryskiego oraz historii. Na liście znalazły się m.in. takie wyrazy jak Love, Gaylord, Sherlock, Dionizos, a nawet tofu. Choć na co dzień używa skróconej wersji imienia - Laurence Alon Aloy Watkins - i podpisuje się jako Watkins V, jego pełne imię pozostaje unikalnym rekordem w historii.

Dalsza część artykułu znajduje się poniżej.

Najpiękniejsze imiona w Polsce

Jakiś czas temu pisaliśmy już o najpiękniejszym imieniu żeńskim na świecie, a więcej w tym temacie przeczytacie tutaj: Wybrano najpiękniejsze imię na świecie. Nazywa się tak 364 879 Polek. Jakie jednak imiona w Polsce uznawane są za najpiękniejsze? O to zapytaliśmy sztuczną inteligencję, która wybrała kilka ciekawych propozycji. W galerii zdjęć poniżej znajdziecie pełne zestawienie.

Najpiękniejsze imiona męskie w Polsce według AI
10 zdjęć
Quiz. Czy znasz imiona polskich piosenkarzy. Dopasuj ich do nazwisk
Pytanie 1 z 10
…. Bodo
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DZIWNE IMIONA
MĘSKIE IMIONA
IMIONA