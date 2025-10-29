Imiona - od tradycji po ekstremalne rekordy

Imiona towarzyszą człowiekowi od pierwszych dni życia. Nadają tożsamość, bywają wyrazem rodzinnej tradycji, kultury czy religii, a czasem – osobistej kreatywności rodziców. Na świecie spotykamy całą gamę imion: od tych popularnych i klasycznych, które łatwo wymówić i zapamiętać, po zupełnie nietypowe, czasem wręcz dziwaczne, które potrafią wzbudzić zdziwienie lub uśmiech.

Niektóre imiona zaskakują niecodziennym brzmieniem lub niezwykłą pisownią, inne zaś biją rekordy długości. Dacie wiarę, że istnieją przypadki, gdy imię jest tak długie, że jego pełne wymówienie zajmuje nawet kilkadziesiąt minut!

Najdłuższe imię na świecie. Składa się z 2253 słów

Najdłuższe imię na świecie należy do Laurence’a Watkinsa, emerytowanego ochroniarza z Auckland w Nowej Zelandii. Składa się ono z 2253 słów i zostało oficjalnie zarejestrowane w 1992 roku po zatwierdzeniu przez nowozelandzki sąd. Pełne wymówienie wszystkich imion zajmuje około 20 minut.

Watkins, zafascynowany programem "Ripley’s Believe It or Not!" oraz Księgą Rekordów Guinnessa, postanowił ustanowić własny rekord. Inspiracji do stworzenia tak rozbudowanego imienia szukał w literaturze, słowniku języka maoryskiego oraz historii. Na liście znalazły się m.in. takie wyrazy jak Love, Gaylord, Sherlock, Dionizos, a nawet tofu. Choć na co dzień używa skróconej wersji imienia - Laurence Alon Aloy Watkins - i podpisuje się jako Watkins V, jego pełne imię pozostaje unikalnym rekordem w historii.

Dalsza część artykułu znajduje się poniżej.

Najpiękniejsze imiona w Polsce

Jakiś czas temu pisaliśmy już o najpiękniejszym imieniu żeńskim na świecie, a więcej w tym temacie przeczytacie tutaj: Wybrano najpiękniejsze imię na świecie. Nazywa się tak 364 879 Polek. Jakie jednak imiona w Polsce uznawane są za najpiękniejsze? O to zapytaliśmy sztuczną inteligencję, która wybrała kilka ciekawych propozycji. W galerii zdjęć poniżej znajdziecie pełne zestawienie.