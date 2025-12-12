Śnieg po kolana, mróz i codzienność bez udogodnień. Tak wyglądała zima w czasach PRL

Taka była zima w PRL: śnieg, mróz i zaspy

W PRL-u zimy były statystycznie bardziej śnieżne i ostrzejsze niż w ostatnich dekadach. Wspomnienia z lat 60., 70. czy 80. pełne są obrazów białych ulic, zasp przy kamienicach i dzieci brodzących w śniegu po pas. W wielu miastach normalne były sytuacje, że po nocnej zamieci trzeba było dosłownie odśnieżać wejście do klatki schodowej czy przystanek autobusowy. Zimą biel była czymś oczywistym – w przeciwieństwie do dzisiejszych krajobrazów, gdy śnieg bywa epizodem.

Zima stulecia – paraliż, który pamięta cała Polska

Kultowym punktem odniesienia jest tzw. "zima stulecia" na przełomie 1978 i 1979 roku. Gwałtowne śnieżyce i mróz sparaliżowały wtedy kraj: drogi zasypało, kolej stawała, autobusy nie dojeżdżały, a w wielu miejscach koniecznością było, by wojsko pomagało w odśnieżaniu.

Tak wyglądała zima w PRL. Dziś to nie do pomyślenia! [ZDJĘCIA]

Ogrzewanie: węgiel, piece i wieczne dogrzewanie

W wielu domach zimą najważniejszą sprawą nie była choinka ani ferie, tylko opał. Kto miał piece kaflowe, musiał wcześniej zdobyć węgiel i drewno, często stojąc w kolejce do składu opału. System niedoboru sprawiał, że nawet tak podstawowe dobra bywały trudno dostępne.

W blokach z centralnym ogrzewaniem też nie zawsze było komfortowo. Szczególnie w latach 80., gdy kraj pogrążał się w kryzysie energetycznym, zdarzały się ograniczenia w dostawach energii i problemy z dogrzaniem mieszkań.

Nic więc też dziwnego, że zimowa moda PRL-u była praktyczna i często toporna. Najbardziej charakterystyczne okrycia tamtych czasów to kożuchy, watowane kurtki, grube płaszcze i szaliki na pół twarzy. Kożuch uchodził wręcz za zimowy skarb – ciepły, trwały i na lata. Więcej o modzie w czasach PRL-u przeczytacie tutaj: Nasze babcie wiedziały, co będzie modne. Zimowy styl PRL-u wraca do łask