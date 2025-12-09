To imię królowało w PRL-u. W tym roku dostało je tylko 4 chłopców

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-12-09 5:10

Czy wiesz, które męskie imię, niegdyś bardzo popularne w Polsce, dziś prawie nie występuje? To imię o głębokich prasłowiańskich korzeniach, oznaczające "sławiącego mieczem", stopniowo zanika. Dowiedz się, dlaczego coraz mniej rodziców decyduje się na nadanie go swoim synom.

To chłopięce imię kojarzą wszyscy fani starych polskich komedii.

i

Autor: Getty Images To chłopięce imię kojarzą wszyscy fani starych polskich komedii.
Lublin SE Google News

Najpopularniejsze imiona w Polsce. Te to prawdziwe hity!

Imiona to coś więcej niż tylko etykietki nadawane przy narodzinach. Są lustrem czasów, w których żyjemy, odzwierciedlając tradycje, trendy i społeczne przemiany. W ostatnich dekadach lista najpopularniejszych imion w Polsce przeszła prawdziwą rewolucję. Jeszcze 20 lat temu imię Maja było rzadkością, a dziś to absolutny hit! Ale co stało się z imionami, które kiedyś królowały, a teraz niemal całkowicie zniknęły? Jeśli jesteście ciekawi, jakie jeszcze imiona cieszą się sławą wśród rodziców współcześnie, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć poniżej, gdzie zebraliśmy wszystkie imiona najchętniej nadawane w 2024 roku.

Dalsza część artykułu znajduje się poniżej.

Najpopularniejsze imiona w 2024 r. w  Polsce

Najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w Polsce w 2024 roku
17 zdjęć

Ten męski hit z PRL-u odszedł w zapomnienie

Są imiona, które dekady temu znał każdy, a w szkolnych ławkach co drugi chłopiec nosił je z dumą. Dziś mało kto o nich pamięta. Idealnym przykładem jest męskie imię Mieczysław, które w czasach PRL-u biło rekordy popularności, a obecnie jest rzadkością na porodówkach.

Obecnie w Polsce żyje 72 381 osób o imieniu Mieczysław. Jednak dane pokazują, jak drastycznie spadła jego popularność. Według portalu wiadomosci.radiozet.pl, w pierwszej połowie 2025 roku nadano je zaledwie 4 chłopcom. W 2024 roku imię to otrzymało 25 noworodków, a w 2023 roku – 19. Co ciekawe, zdarzyły się lata, takie jak 2004 i 2005, w których żaden chłopiec w całym kraju nie został nazwany Mieczysławem. To pokazuje skalę zmiany.

Polecany artykuł:

Wybrano najpiękniejsze imię na świecie. Noszą je setki tysięcy Polek

Imię Mieczysław: pochodzenie i znaczenie

Imię Mieczysław ma głębokie słowiańskie korzenie i należy do grupy tzw. imion dwuczłonowych, charakterystycznych dla dawnych władców i wojowników. Składa się z dwóch potężnych elementów:

  • "miecz" – symbolizującego broń, odwagę i siłę,
  • "sław" (od: sława) – oznaczającego chwałę, uznanie i dobre imię.

Dosłownie imię to oznacza "tego, który zdobywa sławę mieczem", czyli "kogoś sławnego dzięki mieczowi". Mieczysław symbolizuje odwagę, honor, lojalność i siłę. Niesie w sobie wojowniczy, ale jednocześnie szlachetny wydźwięk – to imię człowieka, który broni swoich wartości i dąży do sławy poprzez czyny, a nie tylko słowa. Osoby noszące to imię często uchodzą za konsekwentne, poważne i obowiązkowe.

Quiz. Przysłowia o jesieni. Sprawdź, czy znasz je wszystkie
Pytanie 1 z 12
"Gdy zbyt ... jesień trzyma, nagle przyjdzie zima"
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MĘSKIE IMIONA
IMIONA