Wszystkich Świętych: utrudnienia i objazdy przy cmentarzach w Lublinie

W pierwszych dniach listopada spodziewany jest duży ruch na drogach prowadzących do cmentarzy oraz na głównych trasach wjazdowych i wyjazdowych z miasta. W tych miejscach policjanci będą kierować ruchem, pomagać kierowcom w znalezieniu miejsc parkingowych i reagować na ewentualne utrudnienia. Zmiany w organizacji ruchu w rejonach największych nekropolii mają ułatwić dojazd i wyjazd z parkingów oraz zapewnić bezpieczeństwo pieszym odwiedzającym groby bliskich. Dokładne szczegóły dotyczące zmian w ruchu zostaną przekazane w najbliższych dniach.

Wszystkich Świętych 2025. Informacje dotyczące zmian w organizacji ruchu przy lubelskich cmentarzach

Majdanek

Zmiany mają obowiązywać od 30 października (środa rano). Ulica Cmentarna ma być drogą jednokierunkową w stronę cmentarza. Wyjazd będzie się odbywać gruntową drogą do ronda imienia Janusza Krupskiego. Na parking za pawilonami handlowymi wjazd będzie się odbywał pierwszym wjazdem, środkowym będzie się odbywał wyjazd z nakazem jazdy w prawo.

W czwartek wieczorem (31 października) zmieni się organizacja ruchu na Drodze Męczenników Majdanka. Na odcinku od Ordonówny do Grenarierów prawy pas zostanie zarezerwowany do zjazdu na teren muzeum na Majdanku. Jazda na wprost będzie możliwa wyłącznie po środkowym pasie. Aby zminimalizować korki, wprowadzony będzie zakaz skrętu w lewo w ul. Ordonówny.

Na rondzie im. Janusza Krupskiego 31.10.2024 r. wieczorem zostanie ustawiony zakaz skrętu w lewo. Pojazdy wyjeżdżające spod cmentarza do centrum będą kierowane przez ul. Dekutowskiego do al. Witosa. W dniu 1 listopada w okolicy cmentarza niektóre sygnalizatory zostaną przełączone w tryb pulsacyjny. Policjanci będą kierować ruchem w godzinach największego nasilenia.

Parkowanie pojazdów będzie możliwe na parkingach przy cmentarzu, na parkingu przy ul. Grenadierów, na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku, na terenie dawnego Polmozbytu ul. Droga Męczenników Majdanka 74, na ul. Dobrzańskiego (parkingi przy Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym) oraz w innych dozwolonych miejscach w rejonie cmentarza.

Lipowa

Od 28.10.2022 roku nieczynny będzie niewielki parking przed główną bramą cmentarza. To miejsce zostanie oddane sprzedawcom zniczy i kwiatów. Od 31 października (czwartek wieczorem) zatoka parkingowa przy ul. Ofiar Katynia zostanie zarezerwowana dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Od czwartku możliwe będzie parkowanie na jezdni ul. Głębokiej na odcinku od ulicy Narutowicza do ulicy Raabego. W dniu 1 listopada CHR Lublin Plaza umożliwi bezpłatny postój pojazdów na parkingu podziemnym pod obiektem w godz. 7.00 do 21.00.

Czytaj też: Czerwone znicze na grobach. Znaczenie, o którym mało kto wie

Bełżycka

W dniu 1 listopada wjazd od strony kościoła będzie możliwy przez Bełżycką i Łanową, które staną się ulicami jednokierunkowymi prowadzącymi w stronę cmentarza. Wyjazd do al. Kraśnickiej będzie możliwy przez ul. Folwarczną, która także będzie jednokierunkowa.

Pszczela

W dniu 1 listopada na ul. Pszczelej na odcinku od torów kolejowych do ul. Kukułczej zostanie wprowadzony jeden kierunek w celu uzyskania dodatkowych miejsc postojowych. Powrót spod cmentarza będzie się odbywał ulicami: Kukułczą, Letniskową do ul. Krężnickiej.

Oprócz wsparcia w rejonach cmentarzy, policjanci będą prowadzić wzmożone kontrole drogowe. - Funkcjonariusze będą sprawdzać, czy kierowcy poruszają się z bezpieczną prędkością, sprawnymi technicznie pojazdami i czy są trzeźwi. Szczególną uwagę mundurowi zwrócą na sposób przewożenia dzieci i pasażerów - informuje podinspektor Kamil Gołębiowski. Policja apeluje o zachowanie ostrożności, cierpliwości i wzajemnego szacunku na drodze. Wzmożony ruch i zmiany w organizacji komunikacji mogą powodować utrudnienia, dlatego warto zaplanować podróż z wyprzedzeniem i stosować się do poleceń funkcjonariuszy kierujących ruchem