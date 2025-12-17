To będzie megaprojekt. Pierwsze prace rozpoczęte

Dziś świat buduje coraz odważniej - powstają megaprojekty, które mają nie tylko bić rekordy wysokości czy wielkości, ale też robić efekt wow już samym kształtem. Architekci sięgają po nietypowe bryły, a inżynierowie przesuwają granice tego, co da się postawić w trudnych warunkach: na pustyni, na sztucznych wyspach czy w miejscach, gdzie jeszcze wczoraj była tylko pusta przestrzeń. Idealnym tego przykładem jest inwestycja, która powstaje na terenie pustynnym w Rijadzie.

Na pustyni powstaje gigant, którego skala robi wrażenie z orbity

Na północno-zachodnich obrzeżach Rijadu dzieje się coś, co jeszcze niedawno wyglądało jak futurystyczna wizualizacja z filmu science fiction. Mukaab – gigantyczny "kubik" będący sercem nowej dzielnicy New Murabba – wszedł w etap, w którym nie da się go zignorować. Skala robót ziemnych jest tak duża, że ślady inwestycji widać już na zdjęciach satelitarnych.

Czym właściwie jest Mukaab?

Mukaab ma być ikonicznym punktem megaprojektu dzielnicy New Murabba. Budynek ma mieć 400 metrów wysokości, 400 metrów szerokości i 400 metrów długości – czyli będzie wyglądał jak ogromny sześcian. W środku natomiast przewidziano wewnętrzny wieżowiec oraz przestrzeń zaprojektowaną pod doświadczenia oparte na technologiach cyfrowych i wirtualnych.

Mukaab [ZDJĘCIA]

Budowa ruszyła, a wykopy są już prawie gotowe

Deweloper projektu New Murabba informował, że roboty ziemne przy Mukaabie osiągnęły 86%, a z placu budowy usunięto ponad 10 milionów m³ gruntu. To właśnie ten etap sprawił, że inwestycja "odciska się" na pustynnym krajobrazie i dlatego w sieci pojawiają się ujęcia satelitarne pokazujące zarys przyszłej megastruktury.

Co ma powstać wokół Mukaabu?

Mukaab to nie solowy wieżowiec, tylko centrum całej dzielnicy. W planach New Murabba są m.in.:

ponad 100 tys. mieszkań i ok. 9 tys. pokoi hotelowych,

ok. 980 tys. metrów kwadratowych powierzchni handlowej oraz 1,4 mln m² biur,

ponad 80 obiektów rozrywkowych i kulturalnych, a także uniwersytet technologiczno-projektowy.

W zagranicznych mediach w tym na portalu spa.gov.sa przewija się też idea "dzielnicy 15-minutowej" - czyli takiej, w której codzienne sprawy da się załatwić pieszo w kwadrans. Co ciekawe, według pierwszych zapowiedzi projekt miał być gotowy do 2030 roku, lecz Saudyjski Fundusz Inwestycji Publicznych przesunął już ten termin o 10 lat. Obecnie mówi się, że New Murabba ma być gotowa do 2040 roku.