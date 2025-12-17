Napad w Lublinie. 17-latek w kominiarce zabrał niedopite piwo

2025-12-17 9:13

W wyjątkowo głupi sposób 17-letni mieszkaniec wpisał się do rejestru przestępców miasta nad Bystrzycą. Napadł bowiem siedzącego na ławce w Ogrodzie Saskim mężczyznę i grożąc mu zrabował... niedopite piwo. Choć był w kominiarce, policjantom udało się zatrzymać spragnionego młodzieńca.

  • 17-latek w kominiarce groził pobiciem mężczyźnie siedzącemu na ławce
  • Łupem napastnika była puszka niedopitego piwa
  • Nastolatek świętował z kolegami urodziny jednego z nich, zabrakło im pieniędzy
  • Pokrzywdzony zgłosił sprawę policji
  • Sprawca został zatrzymany kilka dni później
  • Usłyszał zarzut rozboju mniejszej wagi
  • Decyzją prokuratora trafił pod dozór policji
  • Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności

Chłopiec, a bardziej jego rodzice byli naprawdę zaskoczeni, kiedy do drzwi ich mieszkania zapukali policjanci. Młodzieniec był przekonany, że tak błaha sprawa jego zdaniem rozejdzie się po kościach. - Przecież nic się nie stało - rozkładał ręce.

Do przestępstwa doszło pod koniec listopada w Ogrodzie Saskim nieopodal muszli koncertowej. Jak wynika z ustaleń policyjnych, sprawca spotkał się z kolegami by świętować osiemnaste urodziny jednego z nich. - Młodzi mężczyźni wspólnie spożywali alkohol w centrum miasta. W pewnym momencie skończyły im się pieniądze. Gdy przebywali w Ogrodzie Saskim, jeden z biesiadników zauważył siedzącego na ławce nieznajomego, który miał piwo. Sprawca podbiegł do niego w kominiarce i zaczął grozić pobiciem - opowiada podinspektor Kamil Gołębiowski z policji w Lublinie. - To skłoniło pokrzywdzonego do oddania puszki.

Rozbawione towarzystwo poszło dalej, gratulując 17-latkowi pomysłu i pozy twardziela. A napadnięty mężczyzna o wszystkim powiadomił policjantów. - Mieszkaniec Lublina został zatrzymany pod koniec tygodnia. Usłyszał zarzuty rozboju mniejszej wagi. Decyzją prokuratora trafił pod dozór policji - dodaje podinsp. Gołębowski.

Sprawcy grozi mu do 5 lat więzienia.

Napad w Lublinie. 17-latek w kominiarce zabrał niedopite piwo
