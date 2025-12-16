Youtuber zaatakował staruszkę. "Kompletnie mu odwaliło". Grozi mu wieloletnie więzienie

Mariusz Mucha
Konsultacja: jch
2025-12-16 10:26

Wprawdzie wątpliwej konduity sławę Marka K. (58 l.), youtubera z Markuszowa pod Puławami zdążyła już lekko pokryć patyna czasu, to mężczyzna dalej uważa się za gwiazdę. Wszystko ma być tak, jak on chce. Ostatnio próbował obrabować staruszkę na przystanku PKS, kiedy nie posłuchała i nie chciała dać mu na piwo.

Kontent Marka K. nie był najwyższych lotów, choć jego opowieści wygłaszane zachrypniętym pijackim głosem w pewnym momencie doczekały się 239 obserwujących, a każdy z jego 19 filmów miał po kilka, kilkanaście tysięcy odsłon. Ale on czuł się tak, jakby było ich co najmniej sto razy więcej. - Kompletnie mu odwaliło - ocenia krótko kolega youtubera. - Uważał, że wszystko mu się należy.

Marek K. opowiadał trochę o sobie, o tym, że „kobita odeszła, a chałupa w nieładzie“, o doświadczeniach z paleniem marihuany („machnąłem dwa buchy, wypiłem dwa piwa i dwa kieliszki wódki i nie było mnie pół dnia“), stworzył także film o „obowiązkach pijaka przy stole“.

To było kilka lat temu, ale Marek K. wciąż wymagał, aby traktować go „priorytetowo“, jak mówił. To zaprowadziło go za kraty. Kilka dni temu, w biały dzień, napadł na 74-latkę stojącą na przystanku PKS w Markuszowie. Początkowo chciał, żeby ofiarowała mu parę groszy. Odmówiła. - W pewnym momencie podszedł do niej mężczyzna i próbował jej wyrwać torebkę, którą trzymała na kolanach. Kobieta jej nie puściła i zaczęła głośno wołać o pomoc. Mimo tego napastnik coraz mocniej ciągnął za torebkę próbując ją wyszarpnąć. W pewnym momencie wykręcił seniorce palce, aby puściła pasek - opowiada nadkom. Ewa Rejn-Kozak z policji w Puławach. - Gdy udało mu się wyszarpnąć przedmiot, podbiegł przypadkowy przechodzień, który usłyszał wołanie kobiety o pomoc. Mężczyzna odebrał sprawcy torebkę i oddał ją poszkodowanej.

Marek K. uciekł. Policjanci szybko go zatrzymali. Został aresztowany. Jako recydywista musi się liczyć z kilkunastoletnim pobytem w więzieniu.

