Zatrzymany to student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Mateusz W.

ABW podejrzewa go o przygotowywanie zamachu na jednym z jarmarków świątecznych.

Według służb planował użycie materiałów wybuchowych.

Mężczyzna miał zdobywać wiedzę na temat samodzielnego wytwarzania ładunków.

Śledczy ustalili, że rozważał kontakt z organizacją terrorystyczną.

Podczas przeszukań zabezpieczono nośniki danych oraz przedmioty związane z islamem.

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali studenta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Mateusz W. jest podejrzewany o przygotowywanie masowego zamachu na jednym z jarmarków świątecznych, którego planował dokonać z wykorzystaniem materiałów wybuchowych. - Wcześniej mężczyzna pozyskiwał wiedzę o sposobach samodzielnego wykonania materiałów, które miały posłużyć do przeprowadzenia aktu terrorystycznego. Planował również wstąpienie do organizacji terrorystycznej, aby uzyskać pomoc w zakresie realizacji zamierzonych działań - poinformował na X Jacek Dobrzyński. - Celem przestępstwa było zastraszenie wielu osób, a także wsparcie Państwa Islamskiego - dodaje Rzecznik Prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych.

- Podczas przeprowadzonych czynności funkcjonariusze ABW zabezpieczyli nośniki danych oraz przedmioty związane z islamem - dodaje Dobrzyński. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące mężczyzna spędzi w areszcie. Śledztwo w tej sprawie prowadzi szczecińska delegatura ABW pod nadzorem zamiejscowego wydziału Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Komunikat prokuratury

"Prokurator z zachodniopomorskiego wydziału PZ PK przedstawił Mateuszowi W. zarzut czynienia przygotowań do przeprowadzenia zamachu z użyciem materiałów wybuchowych w miejscu publicznym, w którym mogłoby przebywać do kilkunastu osób. Ustalone zachowanie podejrzanego Mateusza W. ograniczało się wyłącznie do rozmów z inną ustaloną osobą. Miejsce ewentualnego zamachu nie zostało bliżej określone. Mateusz W. został zatrzymany i tymczasowo aresztowany" - podała Prokuratura Krajowa.