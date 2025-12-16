Student KUL podejrzewany o przygotowywanie zamachu na jarmarku świątecznym

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-12-16 9:25

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali studenta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, podejrzewanego o przygotowywanie masowego zamachu terrorystycznego. Według śledczych Mateusz W. planował atak z użyciem materiałów wybuchowych na jednym z jarmarków świątecznych.

Autor: KWP Białystok/ Materiały prasowe
  • Zatrzymany to student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Mateusz W.
  • ABW podejrzewa go o przygotowywanie zamachu na jednym z jarmarków świątecznych.
  • Według służb planował użycie materiałów wybuchowych.
  • Mężczyzna miał zdobywać wiedzę na temat samodzielnego wytwarzania ładunków.
  • Śledczy ustalili, że rozważał kontakt z organizacją terrorystyczną.
  • Podczas przeszukań zabezpieczono nośniki danych oraz przedmioty związane z islamem.

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali studenta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Mateusz W. jest podejrzewany o przygotowywanie masowego zamachu na jednym z jarmarków świątecznych, którego planował dokonać z wykorzystaniem materiałów wybuchowych. - Wcześniej mężczyzna pozyskiwał wiedzę o sposobach samodzielnego wykonania materiałów, które miały posłużyć do przeprowadzenia aktu terrorystycznego. Planował również wstąpienie do organizacji terrorystycznej, aby uzyskać pomoc w zakresie realizacji zamierzonych działań - poinformował na X Jacek Dobrzyński. - Celem przestępstwa było zastraszenie wielu osób, a także wsparcie Państwa Islamskiego - dodaje Rzecznik Prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych.

- Podczas przeprowadzonych czynności funkcjonariusze ABW zabezpieczyli nośniki danych oraz przedmioty związane z islamem - dodaje Dobrzyński. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące mężczyzna spędzi w areszcie. Śledztwo w tej sprawie prowadzi szczecińska delegatura ABW pod nadzorem zamiejscowego wydziału Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Komunikat prokuratury

"Prokurator z zachodniopomorskiego wydziału PZ PK przedstawił Mateuszowi W. zarzut czynienia przygotowań do przeprowadzenia zamachu z użyciem materiałów wybuchowych w miejscu publicznym, w którym mogłoby przebywać do kilkunastu osób. Ustalone zachowanie podejrzanego Mateusza W. ograniczało się wyłącznie do rozmów z inną ustaloną osobą. Miejsce ewentualnego zamachu nie zostało bliżej określone. Mateusz W. został zatrzymany i tymczasowo aresztowany" - podała Prokuratura Krajowa.

