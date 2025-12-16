Rewolucja na rynku pracy. Co czeka nas w 2026 r.?

Nadchodzący początek roku tradycyjnie skłania pracodawców do planowania i podejmowania decyzji kadrowych, jednak obecna sytuacja na rynku pracy wyraźnie różni się od tej sprzed kilku lat. Choć coraz więcej firm deklaruje gotowość do zatrudniania nowych osób, eksperci podkreślają, że nie należy spodziewać się masowych naborów.

Rynek wchodzi w etap bardziej dojrzały i selektywny, w którym kluczowe stają się konkretne umiejętności, dopasowanie do zespołu oraz realna wartość, jaką pracownik może wnieść do organizacji. To oznacza, że 2026 rok może być dobrym momentem na zmianę pracy – zwłaszcza dla specjalistów, którzy potrafią odpowiedzieć na rzeczywiste potrzeby pracodawców.

Firmy ruszą z rekrutacjami na selektywnych zasadach. Kogo będą szukać pracodawcy w 2026 roku?

Początek roku od lat działa na rynek pracy jak przycisk "reset": firmy domykają budżety, zatwierdzają plany i częściej niż jesienią decydują się na nowe etaty. Najnowsze dane ManpowerGroup sugerują, że I kwartał 2026 r. przyniesie ożywienie rekrutacyjne, ale nie w stylu "bierzemy wszystkich". Coraz częściej chodzi o to, by w zespole pojawiły się konkretne kompetencje, a nie po prostu kolejne "pary rąk do pracy".

Z polskiej edycji "Barometru ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia" wynika, że w okresie styczeń-marzec 2026 r. 36% firm planuje rekrutacje, 47% nie zakłada zmian, a 13% rozważa redukcje. Kogo jednak konkretnie będą szukać pracodawcy? Okazuje się, że trzy branże najmocniej wyróżniają się analizach. W galerii zdjęć poniżej znajdziecie sektory, w których warto rozglądać się za pracą na 2026 roku.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Trzy branże z najsilniejszym impulsem zatrudnieniowym

Północ kraju może mieć przewagę. Skąd ten kierunek?

Jak czytamy na portalu g.pl, najlepsze perspektywy mają dotyczyć północnej i północno-zachodniej Polski, co bywa łączone z logistyką, portami i projektami infrastrukturalnymi w tych regionach. Jeśli więc szukasz pracy, być może zwróć uwagę na oferty z wymienionych wyżej części kraju.