O co pytaliśmy Google w 2025 roku? To najpopularniejsze pytania

Rok 2025 w wyszukiwarce. Czego szukali Polacy?

W grudniu Google – jak co roku – podsumowało, które hasła w 2025 r. najszybciej zyskiwały na popularności. Po raz kolejny widzimy, że wyszukiwarka to dziś dla wielu osób pierwsza linia ratunku, zarówno wtedy, gdy trzeba zrozumieć bieżące wydarzenia, jak i wtedy, gdy chcemy szybko sprawdzić "co to w ogóle jest" albo "jak to zrobić".

W tegorocznym podsumowaniu widać to jak na dłoni: rok miał swoje poważne tematy, ale obok nich wystrzeliły też wątki z zupełnie innej bajki - od serialowych emocji po dziwne pytania o zwierzęta i internetowy slang.

O co pytaliśmy wyszukiwarkę Google w 2025 roku?

Na samym szczycie zbiorowych zainteresowań znalazły się wybory prezydenckie - temat, który w 2025 r. konsekwentnie pompował wyszukiwania związane z kampanią, debatami i tym, "co dalej". W naturalny sposób rosło też zainteresowanie politykami, ich życiorysami i tym, co dzieje się wokół wyborów.

Nic więc dziwnego, że wysoko w zestawieniu pod kategorią "Ludzie" uplasował się Karol Nawrocki, będący obecnie prezydentem RP. Jego kandydatura oraz kilka kontrowersji podczas wyborów sprawiły, że polityk był na językach niemalże każdego Polaka. Jeśli jesteście ciekawi, jakie jeszcze hasła były wyszukiwane przez internautów, zachęcamy do sprawdzenia galerii zdjęć poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

O co pytaliśmy Google w 2025 roku? Te pytania mogą zaskoczyć

Rok w wyszukiwarce Google na świecie

W ujęciu globalnym lista najczęściej wyszukiwanych haseł w 2025 roku pokazuje, że użytkowników na całym świecie interesowało przede wszystkim to, co ma realny wpływ na codzienne życie, bezpieczeństwo i przyszłość. Wysoko w ogólnym zestawieniu znalazło się hasło Gemini, co potwierdza ogromne zainteresowanie sztuczną inteligencją i nowymi narzędziami technologicznymi. Bardzo silnie zaznaczyły się także wydarzenia sportowe, zwłaszcza mecze krykieta, takie jak India vs England.

W kategorii newsów dominowały natomiast dramatyczne wydarzenia polityczne i społeczne – internauci masowo szukali informacji o zamachu na Charliego Kirka, sytuacji w Iranie, paraliżu administracji USA podczas government shutdown, wyborze nowego papieża oraz pożarach w Los Angeles.