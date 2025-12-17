O co pytaliśmy Google w 2025 roku? To najpopularniejsze pytania

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2025-12-17 16:30

Całkiem niedawno ukazał się w sieci raport Google "Rok w wyszukiwarce 2025". Dzięki temu wiemy już, czego najczęściej szukano w sieci w naszym kraju. Co ciekawe, zakres tematyczny jest bardzo szeroki, bowiem użytkownicy pytali zarówno o sprawy związane z polityką, religią, jak i szukali porad wziętych z życia codziennego. Niektóre pozycje mogą jednak was zaskoczyć.

Lublin SE Google News

Rok 2025 w wyszukiwarce. Czego szukali Polacy?

W grudniu Google – jak co roku – podsumowało, które hasła w 2025 r. najszybciej zyskiwały na popularności. Po raz kolejny widzimy, że wyszukiwarka to dziś dla wielu osób pierwsza linia ratunku, zarówno wtedy, gdy trzeba zrozumieć bieżące wydarzenia, jak i wtedy, gdy chcemy szybko sprawdzić "co to w ogóle jest" albo "jak to zrobić".

W tegorocznym podsumowaniu widać to jak na dłoni: rok miał swoje poważne tematy, ale obok nich wystrzeliły też wątki z zupełnie innej bajki - od serialowych emocji po dziwne pytania o zwierzęta i internetowy slang.

Polecany artykuł:

To jedno z najmniejszych miast Dolnego Śląska. Istnieje od prawie 800 lat

O co pytaliśmy wyszukiwarkę Google w 2025 roku?

Na samym szczycie zbiorowych zainteresowań znalazły się wybory prezydenckie - temat, który w 2025 r. konsekwentnie pompował wyszukiwania związane z kampanią, debatami i tym, "co dalej". W naturalny sposób rosło też zainteresowanie politykami, ich życiorysami i tym, co dzieje się wokół wyborów.

Nic więc dziwnego, że wysoko w zestawieniu pod kategorią "Ludzie" uplasował się Karol Nawrocki, będący obecnie prezydentem RP. Jego kandydatura oraz kilka kontrowersji podczas wyborów sprawiły, że polityk był na językach niemalże każdego Polaka. Jeśli jesteście ciekawi, jakie jeszcze hasła były wyszukiwane przez internautów, zachęcamy do sprawdzenia galerii zdjęć poniżej. 

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

O co pytaliśmy Google w 2025 roku? Te pytania mogą zaskoczyć

To najczęściej wpisywane hasła w Google w 2024 roku
12 zdjęć

Rok w wyszukiwarce Google na świecie

W ujęciu globalnym lista najczęściej wyszukiwanych haseł w 2025 roku pokazuje, że użytkowników na całym świecie interesowało przede wszystkim to, co ma realny wpływ na codzienne życie, bezpieczeństwo i przyszłość. Wysoko w ogólnym zestawieniu znalazło się hasło Gemini, co potwierdza ogromne zainteresowanie sztuczną inteligencją i nowymi narzędziami technologicznymi. Bardzo silnie zaznaczyły się także wydarzenia sportowe, zwłaszcza mecze krykieta, takie jak India vs England.

W kategorii newsów dominowały natomiast dramatyczne wydarzenia polityczne i społeczne – internauci masowo szukali informacji o zamachu na Charliego Kirka, sytuacji w Iranie, paraliżu administracji USA podczas government shutdown, wyborze nowego papieża oraz pożarach w Los Angeles.

Quiz. To najlepszy bożonarodzeniowy film akcji! Jak dobrze pamiętasz „Szklaną pułapkę”?
Pytanie 1 z 10
Kim jest John McClane, główny bohater „Szklanej pułapki”?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

GOOGLE