Żabka 4.04.2026 - w jakich godzinach zrobić zakupy?

2026-04-04 5:25

Święta wielkanocne to czas, kiedy większość sklepów jest zamknięta, co może utrudnić zrobienie zakupów na ostatnią chwilę. Sieć Żabka często działa jednak na innych zasadach niż duże markety. Dlatego warto sprawdzić, jak wyglądają godziny otwarcia Żabki w Wielką Sobotę i pozostałe dni świąteczne w 2026 roku.

Jakie sklepy są czynne w święta wielkanocne 2026?

Wielkanoc, czyli niedziela 5 kwietnia 2026 roku, oraz Poniedziałek Wielkanocny, wypadający 6 kwietnia, to dni ustawowo wolne od pracy i handlu. Oznacza to, że wszystkie duże supermarkety i galerie handlowe na pewno będą tego dnia zamknięte. Jeśli w trakcie świąt zabraknie ci jakiegoś produktu, jedynym ratunkiem mogą okazać się stacje benzynowe lub małe osiedlowe sklepiki. Do tej grupy zaliczają się też sklepy działające na zasadzie franczyzy, które mogą być otwarte, jeśli za ladą stanie ich właściciel. A jak wygląda sytuacja w przypadku popularnej sieci Żabka?

Żabka Wielka Sobota 4.04.2026: Do której otwarty sklep?

Żabka to sieć działająca na zasadzie franczyzy, co oznacza, że poszczególne sklepy mogą mieć różne godziny otwarcia w okresie świątecznym. Decyzję o tym, czy i jak długo sklep będzie czynny, podejmuje bezpośrednio jego właściciel. Mimo to, większość sklepów tej sieci będzie dostępna dla klientów przez całe święta, choć w ograniczonym zakresie. Oto jak orientacyjnie prezentują się godziny otwarcia sklepów Żabka w święta wielkanocne 2026:

  • Wielka Sobota (4 kwietnia 2026): sklepy będą otwarte, ale najprawdopodobniej krócej niż zazwyczaj, by umożliwić zrobienie ostatnich zakupów
  • Niedziela Wielkanocna (5 kwietnia 2026): duża część sklepów będzie czynna, ale w niestandardowych, skróconych godzinach
  • Poniedziałek Wielkanocny (6 kwietnia 2026): podobnie jak w niedzielę, wiele sklepów będzie otwartych, ale w ograniczonym czasie

Najpewniejszym sposobem, aby poznać dokładne godziny otwarcia, jest sprawdzenie informacji wywieszonej na drzwiach twojego najbliższego sklepu Żabka. Dzięki temu unikniesz niespodzianki i będziesz mieć pewność, do której godziny zrobisz zakupy.

