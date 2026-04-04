Sklepy otwarte w Wielkanoc 2026. Gdzie zrobisz zakupy w święta?

Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu, w Niedzielę Wielkanocną i Poniedziałek Wielkanocny duże sklepy i supermarkety będą nieczynne. Oznacza to, że zrobienie większych zakupów w te dni będzie praktycznie niemożliwe. Szansą na szybkie uzupełnienie braków pozostaną stacje benzynowe oraz małe sklepy, w których za ladą stanie sam właściciel. Dlatego wszystkie niezbędne produkty najlepiej kupić z odpowiednim wyprzedzeniem. A jak w tym czasie będą funkcjonować sklepy Biedronka?

Biedronka w Wielkanoc 2026. Do której czynne są sklepy?

W okresie świątecznym Biedronka, podobnie jak inne duże sieci handlowe, zmienia swoje godziny pracy. Zgodnie z przepisami, w najważniejsze dni świąt, czyli w niedzielę i poniedziałek, sklepy tej sieci będą całkowicie zamknięte dla klientów. Ostatnim momentem na zrobienie zakupów będzie Wielka Sobota, ale trzeba pamiętać, że tego dnia sklepy będą czynne znacznie krócej. Tak prezentują się godziny otwarcia Biedronki w święta wielkanocne 2026:

Wielka Sobota, 4 kwietnia 2026 – sklepy otwarte maksymalnie do godziny 14:00

– sklepy otwarte maksymalnie do godziny 14:00 Niedziela Wielkanocna, 5 kwietnia 2026 – sklepy zamknięte

– sklepy zamknięte Poniedziałek Wielkanocny, 6 kwietnia 2026 – sklepy zamknięte

Warto pamiętać, że dokładne godziny zamknięcia w Wielką Sobotę mogą się różnić w zależności od konkretnego sklepu. Najpewniejszym źródłem informacji będzie komunikat na drzwiach wejściowych lub oficjalna strona internetowa sieci.

10

Wielkanoc 2026: Dlaczego warto zaplanować zakupy już teraz?

Wielkanoc w 2026 roku wypada wyjątkowo wcześnie, bo już 5 kwietnia. Choć mogłoby się wydawać, że mamy jeszcze mnóstwo czasu, doświadczenie uczy, że przedświąteczna gorączka potrafi zaskoczyć nawet najbardziej zorganizowanych. Przygotowanie koszyczka, uroczyste śniadanie i wiosenne porządki to logistyczne wyzwanie, które warto zacząć planować z wyprzedzeniem.

Uniknij tłumów i stresu

Największą zmorą ostatnich dni przed świętami są gigantyczne kolejki. Robiąc zakupy z wyprzedzeniem – szczególnie produktów trwałych, takich jak mąka, cukier, majonez czy napoje – oszczędzasz sobie stania w długich ogonkach w Wielką Sobotę. Dzięki temu unikasz też niepotrzebnej presji czasu i stresu, który często psuje radosną atmosferę oczekiwania na święta.

Gwarancja dostępności produktów

W 2026 roku łańcuchy dostaw bywają zmienne, a ulubione marki produktów mogą znikać z półek w mgnieniu oka. Kupując wcześniej, masz pewność, że zdobędziesz dokładnie te składniki, na których ci zależy – czy to konkretny gatunek chrzanu, czy specyficzna posypka do mazurka. Czekanie na ostatnią chwilę to ryzyko, że będziesz musiał zadowolić się zamiennikami gorszej jakości.