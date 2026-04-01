Święta Wielkanocne 2026

W tym roku Wielkanoc wypada wyjątkowo wcześnie, bo już 5 kwietnia. Lada moment zasiądziemy więc do wspólnego śniadania z najbliższymi i w taki sposób zakończymy okres postu. Zanim jednak na stołach pojawią się tradycyjne potrawy, a domy wypełni świąteczna atmosfera, wielu zadaje sobie pytanie, czy tego dnia obowiązują konkretne religijne zasady, których należy przestrzegać? Czy w Wielkanoc trzeba iść na mszę?

Czy trzeba iść do kościoła w Wielkanoc?

Niedziela Wielkanocna to jedna z najważniejszych uroczystości w kościele katolickim, a udział we mszy świętej jest obowiązkowy dla wiernych. Wynika to wprost z przepisów zawartych w Kodeksie Prawa Kanonicznego, które nakazują uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii oraz w najważniejsze święta. Każdy katolik powinien więc w Niedzielę Wielkanocną udać się na mszę.

Msza w Niedzielę Wielkanocną

Co ważne, wierni mogą uczestniczyć zarówno w porannej mszy (np. rezurekcyjnej), jak i w późniejszych celebracjach w ciągu dnia. Najważniejsze jest samo spełnienie obowiązku uczestnictwa w eucharystii w tę niedzielę, niezależnie od godziny.

Kiedy w Święta Wielkanocne trzeba iść do kościoła?

Warto także zaznaczyć, że wiele osób woli udać się do kościoła w Wielką Sobotę. Czy to jednak zastąpi nam mszę niedzielną? Okazuje się, że tak, ale pod jednym warunkiem! Jeśli liturgia w sobotę odbywa się już jako Wigilia Paschalna (czyli po zmroku i należy do obchodów Niedzieli Zmartwychwstania), może ona zastąpić mszę niedzielną. Natomiast wcześniejsze nabożeństwa w ciągu dnia w Wielką Sobotę nie wypełniają tego obowiązku, dlatego w takiej sytuacji wierny powinien uczestniczyć we mszy również w samą Niedzielę Wielkanocną.