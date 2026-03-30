Czego nie wolno w Wielkim Tygodniu? Z tego trzeba zrezygnować!

Anastazja Lisowska
2026-03-30 15:10

Wielki Tydzień to dla katolików bardzo ważny czas, który przygotowuje do świąt Wielkanocnych. Choć mało kto o tym wie, to okazuje się, że kilka tych dni niesie za sobą konkretne wskazania dotyczące zachowania oraz duchowego przygotowania. O czym pamiętać i czego unikać podczas Wielkiego Tygodnia?

Autor: geralt/ Pixabay.com zdjęcie ilustracyjne
Lublin SE Google News

Święta Wielkanocne 2026

Wielkanoc 2026 wypada dokładnie 5 kwietnia, więc stosunkowo wcześnie. To najważniejsze święta dla katolików, które odbywają się zawsze w niedzielę między 22 marca a 25 kwietnia. Choć nie mówi się o tym za często, to jednak osoby wierzące powinny mieć świadomość, że przed Niedzielą Wielkanocną trwa jeszcze Wielki Tydzień, podczas którego obowiązują pewne zasady.

Wielki Tydzień Wielkanocny

Wielki Tydzień to ostatni tydzień Wielkiego Postu, przypadający pomiędzy dwiema niedzielami: Palmową i Wielkanocną. W tym roku rozpoczął się on więc dokładnie 29 marca i potrwa do 5 kwietnia. To czas dość bogaty w obrzędy liturgiczne i zwyczaje ludowe, ale też moment, w którym powinniśmy pamiętać o kilku kluczowych kwestiach.

Czego nie robić podczas Wielkiego Tygodnia?

Wielki Tydzień powinien być dla katolików czasem refleksji i duchowego skupienia. Właśnie dlatego zaleca się, aby w ciągu tych kilku dni unikać m.in.:

  • imprez
  • hucznych spotkań towarzyskich
  • spożywania alkoholu w nadmiarze
  • jedzenie mięsa w Wielki Piątek
  • zaniedbywania praktyk religijnych
  • kłótni
  • nadmiernego pośpiechu.

W tym czasie warto skupić się na sprawach innych niż materialnych - zamiast zakupowej gorączki dobrze jest znaleźć chwilę np. na modlitwę i zadumę.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Galeria zdjęć 11

Czy można robić urodziny w Wielki Post?

Wiele osób zastanawia się, czy podczas trwania Wielkiego Postu można np. robić urodziny i tym samym je świętować. Czy być może niewielkie odstępstwo jest dopuszczalne, jeśli są to nasze urodziny lub np. kogoś bliskiego z rodziny? Według księdza, nie ma co się martwić na zapas.

Jeśli ktoś ma urodziny i wypije symboliczny kieliszek wina, to nie musi się zamartwiać, już nie przesadzajmy. W poście chodzi o wyrzeczenie, to nie musi być tylko alkohol czy mięso. Chodzi o to, by odmówić sobie czegoś, co jest dla nas ważne - mówił ksiądz Janusz Koplewski w rozmowie z Faktem.

Quiz wiedzy o Wielkanocy
Pytanie 1 z 10
Barwione na różne kolory jajka to:
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WIELKANOC
ŚWIĘTA
ŚWIĘTA WIELKANOCNE