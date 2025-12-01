69-letni kierowca zasłabł podczas jazdy i uderzył w budynek mieszkalny

Do zdarzenia w Gościeradowie Plebańskim

Mężczyzna podróżował z 14-letnim wnukiem

Kierowcy mimo reanimacji nie udało się uratować

Nastolatek został przewieziony do szpitala na badania

W poniedziałek (1.12.2025) rano w Gościeradowie Plebańskim doszło do tragicznego zdarzenia. Samochód osobowy wjechał w ścianę budynku mieszkalnego. Jak wynika z pierwszych ustaleń służb, kierujący najprawdopodobniej zasłabł w trakcie jazdy. 69-letni mężczyzna prowadził volkswagena, którym podróżował wraz ze swoim 14-letnim wnukiem. W pewnym momencie kierowca zasłabł, co doprowadziło do utraty kontroli nad pojazdem. Auto zjechało z drogi i uderzyło w dom znajdujący się przy jezdni.

Czytaj też: "Krzyki, piski. Tragedia wielka". 10 osób w aucie, w tym 3 w bagażniku. Filip i Mateusz nie mieli szans

Na miejsce szybko skierowano służby ratunkowe. Podjęto reanimację kierowcy, jednak mimo wysiłków medyków życia 69-latka nie udało się uratować. Nastolatek, który podróżował jako pasażer, trafił do szpitala na badania. Funkcjonariusze z Kraśnika, działając pod nadzorem prokuratora, prowadzą czynności mające wyjaśnić okoliczności tego tragicznego wypadku.