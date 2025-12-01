Po zimie nie będzie nawet śladu. 10 stopni na plusie w prognozach! Wiadomo, kiedy to się stanie

Meteorologiczna zima już się rozpoczęła, ale pogoda w najbliższych dniach może zaskoczyć zmiennością.

Spodziewaj się pochmurnych dni, mgieł i temperatur oscylujących wokół zera, z lokalnymi opadami deszczu lub mżawki.

Czy pierwszy weekend grudnia przyniesie upragniony śnieg, czy raczej deszcz i łagodniejsze temperatury? Przekonaj się, czytając pełną prognozę!

W poniedziałek (1 grudnia) rozpoczęła się w Polsce meteorologiczna zima. Czy aura rzeczywiście będzie zimowa w najbliższych dniach? Wtorek (2 grudnia) zanosi się na pochmurny dzień, na południu Polski możliwy słaby deszcz lub mżawka. Temperatura maksymalna od 2°C do 4°C na przeważającym obszarze kraju. Najcieplej na krańcach północno-zachodnich, i miejscami na południu kraju, tam około 6°C.

Środa (3 grudnia) zapowiada się na dzień pochmurny, więcej chwil ze słońcem jedynie na południu i południowym wschodzie. Uwaga na mgły, które w południowej, północnej i zachodniej Polsce mogą ograniczyć widzialność do 200 m. Na krańcach wschodnich opady mżawki. W nocy od -3°C na południu do 3°C na wschodzie. Najzimniej w kotlinach karpackich około -5°C. W ciągu dnia na przeważającym obszarze kraju od 2°C do 5°C. Najchłodniej w zachodnich regionach, tam około 1°C. Najcieplej na krańcach południowo-wschodnich, do 7°C.

Czwartek (4 grudnia) ma być dniem pochmurnym. Więcej chwil ze słońcem jedynie na południu i południowym wschodzie. Uwaga na mgły ograniczające widzialność do 200 m. W nocy na przeważającym obszarze kraju lekki mróz, najchłodniej w kotlinach karpackich, tam -5°C. Najcieplej na wybrzeżu, gdzie termometry wskażą do 3°C. W ciągu dnia temperatura od 1°C do 5°C. Najcieplej na południowym wschodzie, tam do 8°C.

Co z pogodą w pierwszy weekend grudnia? W piątek (5 grudnia) znowu pochmurno, za wyjątkiem południowego wschodu. Uwaga na mgły, ograniczające widzialność do 200 m. W zachodnich regionach może spaść słaby deszcz. W nocy najchłodniej na południowym wschodzie, gdzie temperatura może spaść do -4°C. Na pozostałym obszarze temperatura dodatnia, nawet do 3°C. W ciągu dnia termometry wskażą od 2°C na Kujawach i Pomorzu, przez 4-5°C w centrum do nawet 9°C na krańcach południowo-wschodnich.

W sobotę (6 grudnia) deszcz w zachodniej i wschodniej Polsce. W nocy lekki mróz na Podkarpaciu. Na przeważającym obszarze 2-3°C. Najcieplej w rejonie Zatoki Gdańskiej, tam do 5°C. W ciągu dnia od 3°C do 6°C. Najcieplej na krańcach południowo-zachodnich, gdzie termometry wskażą około 8°C.

W niedzielę (7 grudnia) pogodnie na południowym wschodzie. W zachodniej Polsce deszcz, zaś w rejonie Zatoki Gdańskiej opady deszczu ze śniegiem. W nocy lekki mróz w kotlinach karpackich. W centrum około zera, najcieplej na zachodzie, tam do 5°C. W ciągu dnia temperatura podzieli Polskę na chłodniejszy wschód, tam 2-3°C. Najcieplej na zachodzie, do 9°C.

Źródło: IMGW

