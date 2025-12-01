Dwaj mieszkańcy Śląska – 22-letni Roger K. i 43-letni Daniel P. – próbowali oszukać 82-latkę ze Świdnika metodą „na wnuczka”.

Kobieta miała przekazać oszustom 80 tys. zł rzekomo na kaucję po wypadku „wnuczka”.

Seniorka dwukrotnie wychodziła z pieniędzmi, ale za każdym razem rezygnowała po zobaczeniu „kuriera”.

Interweniowała policja – młodszy z mężczyzn został zatrzymany pod blokiem.

43-latek próbował uciekać samochodem, nie reagując na sygnały funkcjonariuszy.

Podczas pościgu uszkodzone zostały dwa radiowozy, a uciekiniera zatrzymano poza miastem.

Zatrzymanie nie było spokojne, obaj nie chcieli iść za kraty, próbowali ucieczki. Oczywiście finalnie na ich rękach zatrzasnęły się kajdanki, a perspektywa nawet ośmioletniej odsiadki stała się realna. - Sąd nakazał aresztować ich na trzy miesiące - mówią policjanci. Zaczęło się jednak klasycznie. Do 82-latki mieszkającej w Świdniku zadzwonił telefon. - Jeden z nich udawał wnuczka i płakał, że spowodował wypadek, drugi zapewniał, że za kwotę 80 tysięcy złotych może pomóc „załatwić sprawę” - opowiada podinsp. Andrzej Fijołek z KWP w Lublinie. Mieli pecha - nie natrafili na łatwego przeciwnika. Seniorka próbowała sama dodzwonić się do swojego wnuczka, aby potwierdzić wersję wypadku, ale ten nie odbierał telefonu dlatego uwierzyła w wersje obu mężczyzn.

Uwierzyła, zebrała pieniądze i wyszła przed blok, jak to było umówione. Paczuszkę z pieniędzmi miał odebrać Roger K. , Daniel P. czekał na niego w samochodzie. Ale widząc jego oryginalną urodę południowca, emerytka powiedziała krótko: panu pieniędzy nie dam! Nie wierzyła przy tym w jego solenne zapewnienia, że to właśnie on. Oszuści nie dali za wygraną, kiedy była już w domu, zadzwonili ponownie. Dała się przekonać, żeby wyjść z pieniędzmi jeszcze raz. I... sytuacja się powtórzyła! Oszuści pewnie próbowaliby namawiać ją dalej, gdyby nie... policjanci.

- Młodszy z nich został zatrzymany pod miejscem zamieszkania kobiety. Starszy podczas próby zatrzymania podjął ucieczkę. Policjanci z „Mienia” dostali wsparcie ze strony policjantów ruchu drogowego KMP w Lublinie i po dynamicznym pościgu zatrzymali 43-latka. Mężczyzna podczas pościgu nie reagował na sygnały i próby zatrzymania i doprowadził do uszkodzenia dwóch radiowozów - dodaje podinsp. Fijołek.

Pościg trwał kilkanaście minut, Daniel P. został zatrzymany już za miastem, na bocznej drodze.

Daniel P. odpowie za usiłowanie oszustwa w warunkach recydywy, niezatrzymanie się do kontroli drogowej i używanie niewłaściwych tablic rejestracyjnych. Za co grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności. Roger K. odpowie za usiłowanie oszustwa za co grozi mu do 8 lat więzienia. Obaj w przeszłości byli notowani, 43-latek za rozbój i kradzież, natomiast 22-latek za kradzież i niestosowanie się do orzeczonego zakazu.

