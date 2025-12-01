Pożar wybuchł 28 listopada przed godziną 17:00.

Ogień wygasił się samoistnie przed przyjazdem służb.

W jednym z pomieszczeń znaleziono ciało 86-letniej, obłożnie chorej kobiety.

Opiekunka seniorki podjęła próbę gaszenia i doznała poparzeń.

62-latka została przewieziona do szpitala.

Policja i prokurator prowadzą czynności wyjaśniające okoliczności tragedii.

W piątek, 28 listopada, tuż przed godziną 17 służby ratunkowe zostały wezwane do pożaru w domu jednorodzinnym na jednym z osiedli w Zamościu. Zgłoszenie dotyczyło ognia w jednym z pomieszczeń budynku. Gdy strażacy dotarli na miejsce, ogień był już wygaszony – pożar zanikł samoistnie. Podczas przeszukania domu ratownicy znaleźli w jednym z pomieszczeń ciało 86-letniej kobiety. - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że przyczyną pożaru mógł być niedopałek papierosa. Możliwie, że kobieta paliła papierosa leżąc w łóżku, co doprowadziło do zapalenia się posłania - informuje podkomisarz Dorota Krukowska – Bubiło z KMP Zamość.

- Około godziny 17 strażacy zadysponowani zostali do budynku mieszkalnego przy ul. Promiennej w Zamościu. Pożaru nie było, bo samoistnie wygasił się, ale w wypalonym łóżko strażacy odnaleźli zwęglone ciało, 80 letniej kobiety - informują strażacy z KM PSP Zamość.

Straż pożarna przewietrzyła pomieszczenia i sprawdziła je kamerą termowizyjną, aby wykluczyć ukryte zarzewia ognia. Na miejscu pracowała także policyjna grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora. Ciało kobiety zabezpieczono do dalszych badań sekcyjnych.

Policjanci ustalili, że pożar jako pierwsza zauważyła opiekunka seniorki. To ona powiadomiła służby oraz podjęła próbę ugaszenia płomieni. W trakcie działań 62-letnia kobieta doznała poparzeń. Ratownicy medyczni przewieźli ją do szpitala, gdzie udzielono jej niezbędnej pomocy. Śledczy pod nadzorem prokuratora wyjaśniają dokładne okoliczności tragicznego pożaru. Według policji czynności procesowe są w toku.