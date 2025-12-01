Tragiczny pożar na osiedlu w Zamościu. Nie żyje 86-letnia kobieta

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-12-01 7:23

Na jednym z osiedli w Zamościu doszło do tragicznego pożaru w domu jednorodzinnym. Służby, wezwane w piątkowe popołudnie, znalazły w budynku ciało 86-letniej kobiety. Jej opiekunka, która jako pierwsza zauważyła ogień, trafiła do szpitala z poparzeniami.

Tragiczny pożar na osiedlu w Zamościu. Nie żyje 86-letnia kobieta

i

Autor: KM PSP Zamość/ Materiały prasowe
  • Pożar wybuchł 28 listopada przed godziną 17:00.
  • Ogień wygasił się samoistnie przed przyjazdem służb.
  • W jednym z pomieszczeń znaleziono ciało 86-letniej, obłożnie chorej kobiety.
  • Opiekunka seniorki podjęła próbę gaszenia i doznała poparzeń.
  • 62-latka została przewieziona do szpitala.
  • Policja i prokurator prowadzą czynności wyjaśniające okoliczności tragedii.

W piątek, 28 listopada, tuż przed godziną 17 służby ratunkowe zostały wezwane do pożaru w domu jednorodzinnym na jednym z osiedli w Zamościu. Zgłoszenie dotyczyło ognia w jednym z pomieszczeń budynku. Gdy strażacy dotarli na miejsce, ogień był już wygaszony – pożar zanikł samoistnie. Podczas przeszukania domu ratownicy znaleźli w jednym z pomieszczeń ciało 86-letniej kobiety. - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że przyczyną pożaru mógł być niedopałek papierosa. Możliwie, że kobieta paliła papierosa leżąc w łóżku, co doprowadziło do zapalenia się posłania - informuje podkomisarz Dorota Krukowska – Bubiło z KMP Zamość.

Około godziny 17 strażacy zadysponowani zostali do budynku mieszkalnego przy ul. Promiennej w Zamościu. Pożaru nie było, bo samoistnie wygasił się, ale w wypalonym łóżko strażacy odnaleźli zwęglone ciało, 80 letniej kobiety - informują strażacy z KM PSP Zamość.

Straż pożarna przewietrzyła pomieszczenia i sprawdziła je kamerą termowizyjną, aby wykluczyć ukryte zarzewia ognia. Na miejscu pracowała także policyjna grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora. Ciało kobiety zabezpieczono do dalszych badań sekcyjnych.

Czytaj też: "Podbijacie razem niebiosa". Łzy i słowa ściskające serce. Szumowo pożegnało Irenę Rupińską i małego Bogusia

Policjanci ustalili, że pożar jako pierwsza zauważyła opiekunka seniorki. To ona powiadomiła służby oraz podjęła próbę ugaszenia płomieni. W trakcie działań 62-letnia kobieta doznała poparzeń. Ratownicy medyczni przewieźli ją do szpitala, gdzie udzielono jej niezbędnej pomocy. Śledczy pod nadzorem prokuratora wyjaśniają dokładne okoliczności tragicznego pożaru. Według policji czynności procesowe są w toku.

4 rocznica tragicznego pożaru w escape roomie
Lublin SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZAMOŚĆ
POŻAR ZAMOŚĆ