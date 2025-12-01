Śmiertelny wypadek w Turce. 37-latek nie żyje. Policja poszukuje świadków tragicznego zdarzenia

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-12-01 9:08

Tragiczny wypadek w Turce pod Lublinem wciąż jest przedmiotem intensywnych działań służb. Policjanci ustalają okoliczności zdarzenia, w którym zginął 37-letni mężczyzna potrącony przez kierującego dostawczym volkswagenem. Funkcjonariusze apelują o pomoc do osób, które mogły widzieć moment wypadku lub dysponują nagraniami z przejazdu przez miejscowość.

Autor: KMP Lublin/ Materiały prasowe
  • Śmiertelny wypadek miał miejsce 25 listopada po godz. 15.30 w Turce pod Lublinem.
  • Kierowca VW Craftera, wyjeżdżając z posesji, przejechał 37-letniego mężczyznę.
  • 65-latek odjechał z miejsca zdarzenia i nie udzielił pomocy ofierze.
  • Policjanci zatrzymali go później w korku; był trzeźwy.
  • Śledczy ustalają, czy poszkodowany szedł, czy leżał na jezdni.
  • Służby proszą świadków i kierowców z nagraniami o kontakt z KMP w Lublinie.

Policjanci prowadzą czynności w sprawie tragicznego wypadku, do którego doszło w czwartek 25 listopada po godzinie 15.30 w Turce pod Lublinem. Na drodze krajowej nr 82 śmierć poniósł 37-letni mężczyzna potrącony przez kierującego volkswagenem crafterem. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 65-letni kierowca dostawczego VW, wyjeżdżając z posesji i włączając się do ruchu, przejechał po mężczyźnie znajdującym się na jezdni. Pieszy zginął na miejscu. - Kierujący nie zatrzymał się i nie udzielił pomocy. Zdarzenie zauważył i zgłosił inny kierujący - informuje nadkomisarz Anna Kamola z lubelskiej policji.

Policjanci zatrzymali kierującego chwilę później, kiedy jego pojazd utknął w korku. Mężczyzna był trzeźwy. Jak przekazała policja, 65-latek tłumaczył, że nie zauważył i nie poczuł, że przejechał człowieka.

Śledczy wyjaśniają, w jakiej sytuacji znajdował się 37-latek tuż przed wypadkiem — czy szedł, czy leżał na jezdni. Wszystkie czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze apelują do świadków zdarzenia oraz osób, które w tym czasie przejeżdżały przez Turkę pojazdami wyposażonymi w rejestratory jazdy. Nagrania mogą okazać się kluczowe dla odtworzenia przebiegu wypadku.

Osoby posiadające jakiekolwiek informacje proszone są o kontakt z Wydziałem ds. Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym KMP w Lublinie (pokój nr 82), telefonicznie pod numerem 47 811 50 28 lub poprzez numer alarmowy 112.

