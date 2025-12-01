Śmiertelny wypadek miał miejsce 25 listopada po godz. 15.30 w Turce pod Lublinem.

Kierowca VW Craftera, wyjeżdżając z posesji, przejechał 37-letniego mężczyznę.

65-latek odjechał z miejsca zdarzenia i nie udzielił pomocy ofierze.

Policjanci zatrzymali go później w korku; był trzeźwy.

Śledczy ustalają, czy poszkodowany szedł, czy leżał na jezdni.

Służby proszą świadków i kierowców z nagraniami o kontakt z KMP w Lublinie.

Policjanci prowadzą czynności w sprawie tragicznego wypadku, do którego doszło w czwartek 25 listopada po godzinie 15.30 w Turce pod Lublinem. Na drodze krajowej nr 82 śmierć poniósł 37-letni mężczyzna potrącony przez kierującego volkswagenem crafterem. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 65-letni kierowca dostawczego VW, wyjeżdżając z posesji i włączając się do ruchu, przejechał po mężczyźnie znajdującym się na jezdni. Pieszy zginął na miejscu. - Kierujący nie zatrzymał się i nie udzielił pomocy. Zdarzenie zauważył i zgłosił inny kierujący - informuje nadkomisarz Anna Kamola z lubelskiej policji.

Policjanci zatrzymali kierującego chwilę później, kiedy jego pojazd utknął w korku. Mężczyzna był trzeźwy. Jak przekazała policja, 65-latek tłumaczył, że nie zauważył i nie poczuł, że przejechał człowieka.

Czytaj też: "Krzyki, piski. Tragedia wielka". 10 osób w aucie, w tym 3 w bagażniku. Filip i Mateusz nie mieli szans

Śledczy wyjaśniają, w jakiej sytuacji znajdował się 37-latek tuż przed wypadkiem — czy szedł, czy leżał na jezdni. Wszystkie czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze apelują do świadków zdarzenia oraz osób, które w tym czasie przejeżdżały przez Turkę pojazdami wyposażonymi w rejestratory jazdy. Nagrania mogą okazać się kluczowe dla odtworzenia przebiegu wypadku.

Zobacz też: Pośpiech kosztował życie. 34-latek zginął podczas wyprzedzania

Osoby posiadające jakiekolwiek informacje proszone są o kontakt z Wydziałem ds. Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym KMP w Lublinie (pokój nr 82), telefonicznie pod numerem 47 811 50 28 lub poprzez numer alarmowy 112.

Kujawsko-Pomorskie. Straciła prawo jazdy za potrącenie 16-letniego rowerzysty. Kobieta próbowała go wyprzedzić Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.