Egzamin na prawo jazdy nie taki prosty. Znani Polacy usiedli za kierownicą i przystąpili do testu

Dr Maciej Kulka z Lublina zaprosił znane osoby na wewnętrzny egzamin na prawo jazdy.

Wśród uczestników byli m.in. Katarzyna Velinov, Wojciech Cugowski, Daniel Siwiec i Katarzyna Bujakiewicz.

Test miał sprawdzić, jak radzą sobie doświadczeni kierowcy w sytuacji egzaminacyjnej.

Instruktor podkreśla, że egzamin sprawdza głównie technikę zdawania, a nie realne umiejętności.

W 2024 roku prawo jazdy po raz pierwszy odebrało 278 514 osób według danych CEPiK.

Egzaminy wewnętrzne w OSK odwzorowują przebieg egzaminów państwowych.

Wyniki VIP-ów pokazały, że nawet doświadczeni kierowcy mają z nimi trudności.

Z danych opublikowanych na rządowej stronie gov.pl wynika, że w 2024 roku (za 2025 rok nie ma jeszcze informacji) w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) zarejestrowano dokładnie 278 514 kierowców, którzy po raz pierwszy dostali do ręki upragniony dokument. Najwięcej, bo 30 844 cieszyło się z niego w styczniu, najmniej zaś we wrześniu, bo tylko 18 583 osoby. Każde z nich musiało wcześniej przejść kurs w certyfikowanym ośrodku szkolenia kierowców. OSK zanim puszczą swych podopiecznych do WORD testują ich wiedzę podczas egzaminów wewnętrznych, które w praktyce wyglądają tak samo, jak egzaminy państwowe. No i zdać zarówno jeden, jak i drugi.

Bułka z masłem? Wcale nie. Dr Maciej Kulka, szef jednej z najstarszych w Polsce szkół tego typu postanowił sprawdzić, jak dadzą sobie radę z tym ci, którzy jeżdżą od lat i są dobrymi kierowcami. - Inspiracją tej akcji są nasze smutne przekonanie, że egzamin na prawo jazdy nie sprawdza tak naprawdę umiejętności kierowcy. Można powiedzieć, że sprawdza jedynie umiejętności potrzebne do zdania egzaminu - mówi doświadczony instruktor i przyznaje, że szkoły nauki jazdy muszą się do tego stosować. - Uczą, jak zdać egzamin...

Do wyzwania zaprosił kilka znanych i lubianych w Polsce osób. Do testów i jazdy przystąpili Katarzyna Velinov, prezes Fundacji Krewniacy, muzyk Wojciech Cugowski, muzyk Daniel Siwiec, inwestor, twórca internetowy, Waldemar Wilkołek, artysta kabaretu Ani Mru Mru, aktorka Katarzyna Bujakiewicz i Mirosław Zbrojewicz.

Jak im poszło? Zobaczcie sami.