Egzamin na prawo jazdy nie taki prosty. Znani Polacy usiedli za kierownicą i przystąpili do testu

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
jch
2025-12-01 12:32

Czy łatwo zdać egzamin na prawo jazdy będąc... doświadczonym kierowcą? Dr Maciej Kulka, właściciel szkoły nauki jazdy z Lublina zaprosił VIP-ów, żeby wzięli udział w tzw. egzaminie wewnętrznym, przez który przechodzą kursanci przed przystąpieniem do egzaminu państwowego. I nie było to dla nich łatwe zadanie.

  • Dr Maciej Kulka z Lublina zaprosił znane osoby na wewnętrzny egzamin na prawo jazdy.
  • Wśród uczestników byli m.in. Katarzyna Velinov, Wojciech Cugowski, Daniel Siwiec i Katarzyna Bujakiewicz.
  • Test miał sprawdzić, jak radzą sobie doświadczeni kierowcy w sytuacji egzaminacyjnej.
  • Instruktor podkreśla, że egzamin sprawdza głównie technikę zdawania, a nie realne umiejętności.
  • W 2024 roku prawo jazdy po raz pierwszy odebrało 278 514 osób według danych CEPiK.
  • Egzaminy wewnętrzne w OSK odwzorowują przebieg egzaminów państwowych.
  • Wyniki VIP-ów pokazały, że nawet doświadczeni kierowcy mają z nimi trudności.

Z danych opublikowanych na rządowej stronie gov.pl wynika, że w 2024 roku (za 2025 rok nie ma jeszcze informacji) w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) zarejestrowano dokładnie 278 514 kierowców, którzy po raz pierwszy dostali do ręki upragniony dokument. Najwięcej, bo 30 844 cieszyło się z niego w styczniu, najmniej zaś we wrześniu, bo tylko 18 583 osoby. Każde z nich musiało wcześniej przejść kurs w certyfikowanym ośrodku szkolenia kierowców. OSK zanim puszczą swych podopiecznych do WORD testują ich wiedzę podczas egzaminów wewnętrznych, które w praktyce wyglądają tak samo, jak egzaminy państwowe. No i zdać zarówno jeden, jak i drugi.

Czytaj też: Suwałki. Właściciel szkoły jazdy jest przerażony. "Ktoś się na nas uwziął"

Bułka z masłem? Wcale nie. Dr Maciej Kulka, szef jednej z najstarszych w Polsce szkół tego typu postanowił sprawdzić, jak dadzą sobie radę z tym ci, którzy jeżdżą od lat i są dobrymi kierowcami. - Inspiracją tej akcji są nasze smutne przekonanie, że egzamin na prawo jazdy nie sprawdza tak naprawdę umiejętności kierowcy. Można powiedzieć, że sprawdza jedynie umiejętności potrzebne do zdania egzaminu - mówi doświadczony instruktor i przyznaje, że szkoły nauki jazdy muszą się do tego stosować. - Uczą, jak zdać egzamin...

Polecany artykuł:

AI wskazała hit na grudniowy weekend. Małe miasteczko wygrywa

Do wyzwania zaprosił kilka znanych i lubianych w Polsce osób. Do testów i jazdy przystąpili Katarzyna Velinov, prezes Fundacji Krewniacy, muzyk Wojciech Cugowski, muzyk Daniel Siwiec, inwestor, twórca internetowy, Waldemar Wilkołek, artysta kabaretu Ani Mru Mru, aktorka Katarzyna Bujakiewicz i Mirosław Zbrojewicz.

Jak im poszło? Zobaczcie sami.

zy łatwo zdać egzamin na prawo jazdy będąc...doświadczonym kierowcą?
Egzamin na prawo jazdy nie taki prosty. Znani Polacy usiedli za kierownicą i przystąpili do testu
12 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LUBLIN