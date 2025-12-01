To najpopularniejsza forma płatności w Polsce

Z badania "Preferencje płatnicze Polaków 2025" wynika, że ponad połowa młodych dorosłych Polaków zawsze lub prawie zawsze płaci bezgotówkowo. Taka metoda płatności według wielu osób jest prosta i szybka, a właśnie tego oczekują klienci. Nic więc dziwnego, że dziś niemalże każdy sklep ma opcję płatności kartą, telefonem czy zegarkiem. Niestety, choć płatności tego typu są uznawane za bezpieczne, to okazuje się, że czasami nawet w ten sposób można stracić mnóstwo pieniędzy. Jak to możliwe?

Uważaj na płatności kartą. Wystarczy chwila nieuwagi

Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że płatność kartą to moment, podczas którego lepiej zwracać uwagę na terminal - a dokładnie na to, co się na nim wyświetla. Okazuje się bowiem, że czasami sprzedawcy popełniają błąd i np. zamiast 200 zł, wpisują na terminalu 2000 zł. Takie sytuacje mogą się zdarzać i zazwyczaj są wypadkiem losowym i niecelowym. Warto jednak być świadomym, że incydenty tego typu mogą mieć miejsce, więc warto obserwować, co się dzieje. Tym samym pamiętaj, by nawet podczas zwykłych zakupów w markecie sprawdzić ekran terminala, zanim przyłożysz do niego kartę.

Pamiętaj o tym przy płatności kartą

Pamiętaj, aby podczas płatności kartą zawsze zachować podstawowe zasady bezpieczeństwa:

Nigdy nie przekazuj swojej karty osobom trzecim, nawet na chwilę.

Nie ujawniaj nikomu kodu PIN – ani sprzedawcy, ani współpracownikom, ani znajomym.

Ustawiaj trudny, nieoczywisty PIN, unikając kombinacji typu 1234, 0000 czy daty urodzenia.

Zawsze zasłaniaj klawiaturę terminala podczas wpisywania kodu i regularnie monitoruj historię transakcji, aby szybko wychwycić ewentualne nieprawidłowości.

Dzięki tym prostym zasadom zminimalizujesz ryzyko nieautoryzowanego użycia twojej karty w przyszłości.