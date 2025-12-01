Lubelska Giełda Staroci w świątecznym klimacie. Tłumy szukały prezentów na Mikołajki

Ostatnia niedziela listopada na Lubelskiej Giełdzie Staroci przyciągnęła tłumy kupujących.

Plac Zamkowy i okoliczne uliczki wypełniły się stoiskami z tysiącami unikalnych przedmiotów.

W ofercie można było znaleźć prezenty na Mikołajki: od drobiazgów po rzeczy dużego formatu.

To już stały element lubelskiego krajobrazu, "starzyzna" ma w Lublinie bardzo długą tradycję. Taka jaką znamy dzisiaj, jako odbywający się raz w miesiącu jarmark istnieje od 2010 roku. Gościła w różnych miejscach Lublina, „starocie“ obejrzeć i kupić można było w pobliżu Bramy Krakowskiej i Rynku. Na kilkanaście miesięcy giełda wyniosła się poza mury średniowiecznego miasta pod Liceum im. Unii Lubelskiej, by od kilku lat zajmować Plac Zamkowy.

A tu mnogość potencjalnych prezentów. 6 grudnia za pasem, więc żal było nie skorzystać ze skarbnicy oryginalnych prezentów, jakie można znaleźć na Lubelskiej Giełdzie Staroci. Tradycyjnie w ostatnią niedzielę miesiąca Plac Zamkowy i przyległe doń uliczki zamieniły się w pchli targ, gdzie można było znaleźć dużo ciekawych rzeczy. Czy to dla siebie, czy też podrzucić je do torby św. Mikołaja. Wybierać było z czego. Od świecidełek, obrazów i obrazków, porcelany, oryginalnych figurek w cenach od złotówki, po rzeczy naprawdę wielkiego formatu. Jak stojący zegar (1200 zł) czy siodło ułańskie (800 zł) chociażby.

Przy okazji można było zdobyć atrybuty konieczne do tego, aby samemu roznosić prezenty: kompletny strój św. Mikołaja, nie tandetny, z dobrej jakości brodą do kupienia był za 200 zł. - Może nie tanio, ale posłuży lata. Opłaca się - przekonywali sprzedający. Do tego figurka aniołka, stara, śliczna, ale i kosztująca 400 zł. - Przyda się też na święta - zapewnia kupiec.

Ba, można było kupić także... św. Mikołaja! Figurę sporej wielkości, z pięknie zrobionymi detalami, jak broda, oczy, ręce i dobranymi doń ubraniami oferujący go mężczyzna wycenił na 800 zł. Warte na pewno, gdyż Mikołaja nie przywieziono z jakiegoś pchlego targu w Londynie bądź Hamburgu, tylko stworzył go polski artysta. - Zrobiliśmy go z tatą sami, od początku do końca - zapewnia Damian Koziołkiewicz, który przyjechał z Rzeszowa. Podobnie jak asystentkę św. Mikołaja, blond piękność w czerwonych butach na obcasie (buty wzbudzały powszechne zainteresowanie u pań odwiedzających stoisko). - Nawet ich twarze powstały w naszej pracowni. To postacie z duszą - zapewnia rzeszowski artysta.

