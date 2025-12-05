Mężczyzna zginął na miejscu. Tragiczny wypadek na DK 74

W piątek (5 grudnia) około godziny 7:30 na DK 74 w Wielączy doszło do poważnego wypadku. Podczas przechodzenia przez jezdnię potrącony został 72-letni mieszkaniec gminy Szczebrzeszyn. Mimo podjętej reanimacji mężczyzna zmarł na miejscu. Ze wstępnych ustaleń służb wynika, że kierująca audi 37-latka jechała od Zamościa w kierunku Szczebrzeszyna. W rejonie Wielączy doszło do potrącenia pieszego, który znajdował się na jezdni. Po uderzeniu pojazd gwałtownie zjechał na przeciwny pas ruchu, gdzie zderzył się czołowo z nadjeżdżającym fordem, którym kierowała 49-letnia mieszkanka gminy Szczebrzeszyn.

Obie kobiety zostały przewiezione do szpitala na szczegółowe badania. Badanie alkomatem wykazało, że były trzeźwe.

Na miejscu pracowały wszystkie służby ratunkowe. Policjanci, pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Zamościu oraz z udziałem biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, zabezpieczali ślady, przeprowadzili oględziny pojazdów i miejsca zdarzenia oraz przesłuchiwali świadków i kierujące.

Czytaj też: 69-latek zmarł na oczach wnuczka. Tragiczny poranek niedaleko Kraśnika

Ciało 72-latka zostało przewiezione do zakładu patomorfologii, gdzie zostaną przeprowadzone badania sekcyjne. Prowadzone postępowanie ma pozwolić na wyjaśnienie dokładnych przyczyn i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.