Mężczyzna zginął na miejscu. Tragiczny wypadek na DK 74

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-12-05 16:39

W piątkowy poranek na DK74 w Wielączy 72-letni pieszy został śmiertelnie potrącony, a chwilę później doszło do czołowego zderzenia dwóch aut. Obie kierujące trafiły do szpitala. Policja ustala okoliczności tragedii.

Mężczyzna zginął na miejscu. Tragiczny wypadek na DK 74

i

Autor: KMP Zamość/ Materiały prasowe

W piątek (5 grudnia) około godziny 7:30 na DK 74 w Wielączy doszło do poważnego wypadku. Podczas przechodzenia przez jezdnię potrącony został 72-letni mieszkaniec gminy Szczebrzeszyn. Mimo podjętej reanimacji mężczyzna zmarł na miejscu. Ze wstępnych ustaleń służb wynika, że kierująca audi 37-latka jechała od Zamościa w kierunku Szczebrzeszyna. W rejonie Wielączy doszło do potrącenia pieszego, który znajdował się na jezdni. Po uderzeniu pojazd gwałtownie zjechał na przeciwny pas ruchu, gdzie zderzył się czołowo z nadjeżdżającym fordem, którym kierowała 49-letnia mieszkanka gminy Szczebrzeszyn.

Obie kobiety zostały przewiezione do szpitala na szczegółowe badania. Badanie alkomatem wykazało, że były trzeźwe.

Polecany artykuł:

74-latek potrącony przez hondę zmarł w szpitalu. 36-latek zgłosił się na policję

Na miejscu pracowały wszystkie służby ratunkowe. Policjanci, pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Zamościu oraz z udziałem biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, zabezpieczali ślady, przeprowadzili oględziny pojazdów i miejsca zdarzenia oraz przesłuchiwali świadków i kierujące.

Czytaj też: 69-latek zmarł na oczach wnuczka. Tragiczny poranek niedaleko Kraśnika

Ciało 72-latka zostało przewiezione do zakładu patomorfologii, gdzie zostaną przeprowadzone badania sekcyjne. Prowadzone postępowanie ma pozwolić na wyjaśnienie dokładnych przyczyn i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TRAGICZNY WYPADEK