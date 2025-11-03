Zdarzenie miało miejsce tuż przed godziną 7 rano na ul. Dęblińskiej w Puławach

53-letni kierowca opla był pijany – miał 1,6 promila alkoholu

Mężczyzna uderzył w latarnię, a następnie w autobus komunikacji miejskiej

W pojeździe marki Solbus znajdowali się pasażerowie, nikt z nich nie ucierpiał

Kierowca Opla po czasie zaczął źle się czuć i został zabrany do szpitala

W poniedziałek, 3 listopada, tuż przed godziną 7 rano, na ulicy Dęblińskiej w Puławach doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego. Zderzyły się tam osobowy opel i autobus komunikacji miejskiej marki Solbus.

Jak ustalili policjanci, 53-letni mieszkaniec Puław, kierujący oplem, był nietrzeźwy. Badanie wykazało 1,6 promila alkoholu w jego organizmie. Mężczyzna nie zachował należytej ostrożności i nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. W wyniku tego najpierw uderzył w latarnię, a następnie odbił się od niej i wjechał w autobus miejski, z którego na przystanku wysiadali pasażerowie.

Do szpitala w Puławach został przetransportowany 53-letni kierowca opla. Pasażerowie autobusu oraz jego kierowca nie odnieśli obrażeń. Po pewnym czasie mężczyzna zaczął uskarżać się na złe samopoczucie, dlatego funkcjonariusze wezwali karetkę pogotowia, która zabrała go na badania.

Na miejscu pracowali policjanci, którzy wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia. Funkcjonariusze apelują do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie ostrożności i rozwagę, zwłaszcza w godzinach porannych, gdy widoczność i warunki drogowe mogą być utrudnione.