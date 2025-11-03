"Trzymaj się, synu”. Poruszające słowa ojca po tragedii w Woli Osowińskiej. Brat miał zabić brata

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
Mariusz Mucha
Mariusz Mucha
2025-11-03 9:24

We wtorek, 4 listopada, mieszkańcy Woli Osowińskiej pożegnają 17-letniego Łukasza. Nastolatek zmarł po brutalnym ataku, do którego doszło w nocy z 29 na 30 października. O jego zabójstwo podejrzany jest 13-letni brat Szymon. Chłopiec został umieszczony w schronisku dla nieletnich.

W najbliższy wtorek (4 listopada) odbędzie się pogrzeb 17-letniego Łukasza. O zabójstwo nastolatka podejrzany jest jego 13-letni brat Szymon. Do dramatu doszło w środę (29.10) kilka minut po godzinie 3. Policjanci otrzymali zgłoszenie o awanturze domowej w jednym z domów w Woli Osowińskiej pod Radzyniem Podlaskim. - Na miejscu Zespół Ratownictwa Medycznego udzielał pomocy medycznej 17-latkowi, który posiadał obrażenia ciała. Niestety chłopiec kilka godzin później zmarł w szpitalu - informują policjanci. Jak podaje lokalny portal radzyn.24wspolnota.pl, 17-latek miał około czterdzieści ran kłutych.

Podejrzany o dokonanie tej zbrodni jest 13-letni Szymon. "Przepraszam mamo, nie płacz proszę" - miał mówić, gdy prowadzili go policjanci. Jak podkreślają sąsiedzi, do tragedii doszło w normalnej, spokojnej rodzinie. - Trzymaj się synu, jesteśmy z tobą - ojciec Szymona nie zostawił go samego, objął, kiedy ten wyszedł z komisariatu policji i wsiadł do radiowozu, który zawiózł go do Lublina. 

Szymon został umieszczony na trzy miesiące w schronisku dla nieletnich. W Polsce 13-latek nie może odpowiadać karnie jak osoba dorosła – nawet w przypadku tak tragicznego czynu jak zabójstwo. Odpowiedzialność karna zaczyna się dopiero od 17. roku życia, a w wyjątkowych sytuacjach od 15 lat – ale tylko wtedy, gdy sprawca popełnił jedno z najcięższych przestępstw (np. zabójstwo, gwałt, rozbój) i sąd uzna, że stopień jego rozwoju, cechy osobowości oraz okoliczności czynu na to pozwalają.

Tragedia w Woli Osowińskiej. 13-latek podejrzany o zabicie starszego brata
13 zdjęć
Brat zabił brata
Lublin SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RADZYŃ PODLASKI