Ile naprawdę zarabia Jerzy Owsiak? Rocznie to setki tysięcy złotych

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych organizacji charytatywnych w Polsce. Od ponad trzech dekad WOŚP angażuje tysiące wolontariuszy i darczyńców w całym kraju, zbierając środki na sprzęt medyczny dla szpitali i wspierając pacjentów w potrzebie. Każdego roku finał akcji przyciąga uwagę mediów i społeczeństwa, stając się symbolem solidarności, zaangażowania społecznego oraz siły wspólnego działania dla dobra innych. Tak też było w tym roku, a więcej o finale i zebranych na nim środkach pisaliśmy tutaj: Ile pieniędzy zebrał WOŚP w 2026? Aktualna kwota robi wrażenie! Padnie rekord?

Jurek Owsiak - WOŚP to całe jego życie

Jurek Owsiak to twórca i lider Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, organizacji, która od ponad 30 lat zmienia polską medycynę i angażuje miliony ludzi w pomoc potrzebującym. Dla Owsiaka WOŚP to nie tylko fundacja - to całe jego życie, pasja i misja. Dzięki jego zaangażowaniu i charyzmie akcje charytatywne stały się w Polsce prawdziwym fenomenem społecznym, łączącym wolontariuszy, darczyńców i media w jednym celu: ratowaniu życia i wspieraniu najbardziej potrzebujących. Choć dziennikarz radiowy oraz działacz charytatywny ma 72 lata, to nadal z werwą i uśmiechem na ustach prężnie działa z całą organizacją.

Ile zarabia Jurek Owsiak?

Choć dla wielu Owsiak to przede wszystkim symbol dobroczynności i niezłomnej pasji, nie brakuje też pytań o kwestie finansowe. Internauci i media od lat interesują się tym, ile naprawdę zarabia szef WOŚP i jakie wynagrodzenie otrzymuje co miesiąc. Okazuje się, że jest ono całkiem spore, lecz - ku zdziwieniu wielu - nie pochodzi z pieniędzy zebranych z WOŚP.

Zarobki Jurka Owsiaka - skąd ma wypłatę?

Choć Jerzy Owsiak jest twarzą i liderem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jego wynagrodzenie nie pochodzi bezpośrednio z darowizn przekazywanych podczas finałów. Pensja Owsiaka wypłacana jest przez spółkę Złoty Melon, która w całości należy do fundacji i zajmuje się działalnością gospodarczą, taką jak sprzedaż gadżetów WOŚP czy organizacja wydarzeń towarzyszących. Dzięki temu środki zebrane od darczyńców trafiają wyłącznie na cele statutowe fundacji - zakup sprzętu medycznego i wsparcie programów zdrowotnych - a wynagrodzenie prezesa jest finansowane osobno i wynosi ok. 10 tys. zł miesięcznie.

Jerzy Owsiak jest Prezesem Zarządu Złotego Melona. Złoty Melon to spółka, w której Fundacja WOŚP posiada 100% udziałów i która ma na celu pozyskiwanie pieniędzy dla Fundacji poprzez prowadzenie wszelkich działań gospodarczych z nią związanych. Jako prezes zarządu tej spółki wynagrodzenie Jerzego Owsiaka „na rękę” wynosi ok. 10 tys. PLN. Jego wielkość nie zmieniła się w ostatnich latach znacząco. Ostatnia podwyżka miała miejsce w październiku 2017 roku i wynosiła 1000 PLN - czytamy na stronie fundacji wosp.org.pl.

Jednak warto zaznaczyć, że w połowie 2025 roku spółka Złoty Melon opublikowała sprawozdanie finansowe za poprzedni rok. W raporcie ujawniono m.in., że Jerzy Owsiak, pełniący funkcję prezesa zarządu spółki, otrzymał wynagrodzenie w wysokości 333 397,94 zł brutto, co daje średnio około 27,8 tys. zł brutto miesięcznie.