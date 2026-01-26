Ile pieniędzy zebrał WOŚP w 2026? Aktualna kwota robi wrażenie! Padnie rekord?

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2026

34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się 25 stycznia i bez wątpienia przeszedł do historii! Polacy kolejny już raz pokazali, że jednocząc się mogą stworzyć coś pięknego. Tegoroczny finał odbył się pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci", a pieniądze zebrane przez wolontariuszy oraz wirtualne e-skarbonki przeznaczone są na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.

Na ulice wyszło ponad 120 000 wolontariuszy w blisko 1700 sztabach, a wokół zbiórki zorganizowano koncerty, imprezy i aukcje charytatywne, które przyciągnęły uwagę mediów i społeczeństwa. Ile jednak pieniędzy udało się zebrać dotychczas? Okazuje się, że kwota jest piorunująco wysoka!

Ile zebrano na WOŚP 2026?

Według aktualnych danych Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2026 zebrała 183 mln 231 tys. 782 zł. To jednak nie jest ostateczna kwota, bowiem trwa jeszcze liczenie zebranych pieniędzy z puszek oraz aukcji, więc finanlny wynik będzie wyższy. Czy uda się pobić kwotę z zeszłego roku? Miejmy nadzieję, że tak, lecz sam Jurek Owsiak zaznaczał, że nawet jeśli kwota będzie mniejsza, nic się nie dzieje.

Jeśli zbierzemy mniej, świat się nie kończy. To pokazuje, ile ludzie mogą i chcą nam przekazać w takiej formule, jaką jest finał WOŚP - apelował Jurek Owsiak, cytuje portal eska.pl. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Światełko do nieba rozświetliło noc. WOŚP 2026

Ile zebrano na WOŚP 2025?

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2025 grała dla onkologii i hematologii dziecięcej i to właśnie wtedy zebrano rekordową kwotę, która zaskoczyła wszystkich. Na WOŚP 2025 zebrano bowiem aż 289 068 047,77 zł.

Czym zajmuje się WOŚP?

WOŚP, czyli Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to fundacja, której głównym celem jest zbieranie pieniędzy na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla polskich szpitali - przede wszystkim dla dzieci, ale także dla seniorów. Najważniejszym wydarzeniem jest coroczny Finał WOŚP, odbywający się zwykle w styczniu, połączony ze zbiórką publiczną, koncertami i aukcjami.

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy została zarejestrowana w Warszawie 2 marca 1993 roku. Jej założycielami są Jerzy Owsiak, Lidia Niedźwiedzka-Owsiak, Bohdan Maruszewski, Piotr Burczyński, Paweł Januszewicz, Walter Chełstowski, Beata Bethke.