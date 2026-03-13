Tak wygląda piątek trzynastego w memach! Internet pęka ze śmiechu [13.03.2026]

Piątek trzynastego! Zobacz najlepsze memy w internecie [13 marca 2026]

Piątek trzynastego uznawany jest za dzień pechowy. Według przesądu, to właśnie tego dnia powinniśmy szczególnie uważać, ponieważ jeśli coś złego ma się wydarzyć, to wydarzy się z całą pewnością. Na pewno tego dnia przyda się duża dawka dobrego humoru.

Zobaczcie, jakie memy powstały o najbardziej pechowym dniu w roku!

Piątek 13-tego. Takie są przesądy! [13.03.2026]

Wierzący w zabobony, w piątek trzynastego powinni szczególnie wystrzegać się kichania, kąpieli. Nie należy zakładać nowej koszuli, ani zaczynać interesów. Pechowa jest przede wszystkim sama liczba 13. Oprócz niej, w piątek trzynastego powinniśmy uważać na czarne koty na drodze, oraz na to by nie oglądać się za siebie.

Ten gest jest uważany za zły znak w wielu kulturach. Wskazana jest ostrożność, kiedy zbliżamy się do lustra. Jego zbicie zwiastuje 7 lat nieszczęścia, szczególnie w piątek trzynastego! Pamiętajmy też, by w piątek 13 nie wstać z łóżka lewą nogą, ani nie przejść pod słupem lub drabiną.

Przesąd czy autosugestia?

Badania psychologiczne pokazują, że wiele osób rzeczywiście odczuwa niepokój w piątek 13-ego – i co ciekawe, tego dnia dochodzi do większej liczby wypadków, ale... głównie dlatego, że ludzie są spięci, niepewni i podświadomie „czekają” na coś złego.

To klasyczny przykład samospełniającego się proroctwa: wierzymy, że coś się wydarzy, więc działamy mniej racjonalnie i bardziej emocjonalnie – co zwiększa ryzyko błędów.

Wierzyć czy nie?

Jeśli przesądy traktujesz jako zabawny folklor – nic w tym złego. Gorzej, gdy zaczynają wpływać na Twoje decyzje i działania. Psycholodzy radzą: warto być świadomym, skąd biorą się nasze przekonania, ale nie warto dawać im władzy nad codziennym życiem.

Bo przecież najważniejsze nie jest to, jaki jest dzień w kalendarzu, ale jakie my sami mamy nastawienie.

A Ty? Wierzysz w piątek 13-ego, czy to dla Ciebie po prostu... piątek?