W Polsce co jakiś czas pojawiają się nowe święta państwowe, które mają upamiętniać ważne wydarzenia i bohaterów narodowych. Każda taka zmiana w kalendarzu budzi jednak podobne pytania - zwłaszcza wśród pracowników. Czy nowe święto oznacza dzień wolny od pracy?

Nowe święto państwowe w Polsce: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej

W Polsce od 2025 roku obchodzimy nowe święto państwowe – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej, przypadający co roku 14 lutego. Ustanowiono je ustawą Sejmu RP, podpisaną przez Prezydenta RP 9 stycznia 2025 r., jako hołd dla jednej z najważniejszych formacji zbrojnych polskiego podziemia z czasów II wojny światowej.

Data nie jest przypadkowa - to rocznica powołania Armii Krajowej, do której doszło 14 lutego 1942 r. na mocy rozkazu Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego. AK szybko stała się największą podziemną armią w okupowanej Europie, zrzeszając setki tysięcy żołnierzy i działając jako integralna część Polskiego Państwa Podziemnego.

Czy 14 lutego to dzień wolny od pracy?

Choć nowe święto państwowe znalazło się w oficjalnym kalendarzu, nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Oznacza to, że urzędy, sklepy i większość firm funkcjonują normalnie, chyba że pracodawca zdecyduje inaczej lub pracownik weźmie urlop.

Co z dniem wolnym, jeśli święto wypada w sobotę?

W 2026 roku Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej przypada w sobotę. W takim przypadku nie przysługuje jednak automatycznie dodatkowy dzień wolny w zamian, ponieważ święto nie jest ustawowo wolne od pracy. Prawo przewiduje, że dodatkowy dzień wolny należy się pracownikom, gdy ustawowo wolne święto przypada w sobotę, a pracownik normalnie pracuje od poniedziałku do piątku. Tak będzie w 2026 r. w przypadku 15 sierpnia oraz 26 grudnia - oba te dni wypadają w sobotę i pracodawca będzie musiał wskazać inny dzień wolny w tym samym okresie rozliczeniowym.