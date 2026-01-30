Nowe święto w kalendarzu. Czy pracownicy dostaną wolne?

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-01-30 22:53

W kalendarzu pojawiło się nowe święto państwowe, które od razu wzbudziło zainteresowanie pracowników. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej obchodzony jest 14 lutego, a wiele osób zastanawia się, czy w związku z jego wprowadzeniem można liczyć na dodatkowy dzień wolny od pracy. Sprawdzamy, co mówią przepisy.

Kalendarz na 2026 rok rozczarowuje

i

Autor: Pexels.com
Super Express Google News

W Polsce co jakiś czas pojawiają się nowe święta państwowe, które mają upamiętniać ważne wydarzenia i bohaterów narodowych. Każda taka zmiana w kalendarzu budzi jednak podobne pytania - zwłaszcza wśród pracowników. Czy nowe święto oznacza dzień wolny od pracy?

Nowe święto państwowe w Polsce: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej

W Polsce od 2025 roku obchodzimy nowe święto państwowe – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej, przypadający co roku 14 lutego. Ustanowiono je ustawą Sejmu RP, podpisaną przez Prezydenta RP 9 stycznia 2025 r., jako hołd dla jednej z najważniejszych formacji zbrojnych polskiego podziemia z czasów II wojny światowej.

Data nie jest przypadkowa - to rocznica powołania Armii Krajowej, do której doszło 14 lutego 1942 r. na mocy rozkazu Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego. AK szybko stała się największą podziemną armią w okupowanej Europie, zrzeszając setki tysięcy żołnierzy i działając jako integralna część Polskiego Państwa Podziemnego.

Polecany artykuł:

Długie weekendy w 2026 roku. Kiedy wziąć wolne, by zyskać na urlopie w pracy?

Czy 14 lutego to dzień wolny od pracy?

Choć nowe święto państwowe znalazło się w oficjalnym kalendarzu, nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Oznacza to, że urzędy, sklepy i większość firm funkcjonują normalnie, chyba że pracodawca zdecyduje inaczej lub pracownik weźmie urlop.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Dni wolne w 2026 roku. Kiedy wziąć wolne?

Dni wolne w 2026 roku
10 zdjęć

Co z dniem wolnym, jeśli święto wypada w sobotę?

W 2026 roku Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej przypada w sobotę. W takim przypadku nie przysługuje jednak automatycznie dodatkowy dzień wolny w zamian, ponieważ święto nie jest ustawowo wolne od pracy. Prawo przewiduje, że dodatkowy dzień wolny należy się pracownikom, gdy ustawowo wolne święto przypada w sobotę, a pracownik normalnie pracuje od poniedziałku do piątku. Tak będzie w 2026 r. w przypadku 15 sierpnia oraz 26 grudnia - oba te dni wypadają w sobotę i pracodawca będzie musiał wskazać inny dzień wolny w tym samym okresie rozliczeniowym.

Praca w czasach PRL. Ten QUIZ rozwiążesz, jeśli pamiętasz tamte lata
Pytanie 1 z 10
1. Nie ma chyba pracownika, który nie kochałby wolnych weekendów, jednak do 1973 roku pracowało się nie pięć, a sześć dni w tygodniu. Który dzień był jedynym dniem wolnym od pracy?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WOLNE OD PRACY