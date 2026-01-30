13-latek za kierownicą volkswagena. Obok pijany ojczym

Kierujący na widok radiowozu próbował uciekać

Funkcjonariusze uniemożliwili dalszą jazdę i wyjęli kluczyki ze stacyjki

Za kierownicą siedział 13-letni chłopiec

Na fotelu pasażera znajdował się jego 47-letni ojczym

Od mężczyzny wyczuwalna była silna woń alkoholu

Sprawa trafi do sądu w związku z wykroczeniami 47-latka

Na widok radiowozu kierujący próbował uciekać, jednak policjanci uniemożliwili mu dalszą jazdę. Jeden z funkcjonariuszy podbiegł do samochodu i wyjął kluczyki ze stacyjki, aby zapobiec kontynuowaniu jazdy. Po zatrzymaniu okazało się, że za kierownicą siedział 13-letni chłopiec. Na fotelu pasażera znajdował się jego 47-letni ojczym, od którego – jak ustalili policjanci – wyczuwalna była silna woń alkoholu.

Podczas interwencji mężczyzna miał używać słów nieprzyzwoitych oraz odmówił przyjęcia mandatu. Sprawa trafi teraz do sądu w związku z wykroczeniami popełnionymi przez 47-latka. O zdarzeniu zostanie również poinformowany Sąd Rodzinny i Nieletnich. - Sprawa trafi do sądu w związku z popełnieniem przez 47-latka wykroczeń - przekazała aspirant sztabowy Edyta Krystkowiak.

