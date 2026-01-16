QUIZ o serialu „Ranczo”. Aktorzy, fabuła, ciekawostki. Za 10/10 masz honorowe miejsce na ławeczce!

Sebastian Chrostowski
2026-01-16 3:53

Jeśli uważasz się za prawdziwego eksperta od Wilkowyj i znasz każdy odcinek na pamięć, ten quiz wiedzy o serialu „Ranczo” jest właśnie dla Ciebie! Sprawdź, ile pamiętasz z przygód Lucy, Kusego, Czerepacha i reszty mieszkańców tej niezwykłej wsi. Czy uda Ci się zdobyć maksymalną liczbę punktów i udowodnić, że jesteś godzien zasiąść na honorowym miejscu obok serialowych bywalców ławeczki? Przekonaj się sam!

Ranczo

i

Autor: Podlewski/ AKPA Ranczo
Quiz dla fanów serialu "Ranczo". 10 pytań, łatwo nie będzie!

Serial „Ranczo” to prawdziwy fenomen polskiej telewizji, który przez lata gromadził przed telewizorami miliony widzów. Produkcja szybko podbiła serca Polaków. Widzowie pokochali barwne postacie, humorystyczne dialogi i trafne spostrzeżenia dotyczące polskiej rzeczywistości, a serial zyskał miano kultowego. Przez 10 sezonów śledziliśmy perypetie mieszkańców Wilkowyj, od Lucy, proboszcza i wójta, po stałych bywalców ławeczki.

Serial „Ranczo” zadebiutował na antenie Telewizji Polskiej w 2006 roku i od razu zdobył ogromną popularność. Przez dekadę, aż do 2016 r/, widzowie z zapartym tchem śledzili losy bohaterów, którzy stali się niemal członkami ich rodzin.

Sukces serialu opierał się na świetnie napisanym scenariuszu, błyskotliwych dialogach i przede wszystkim na fenomenalnej obsadzie. Aktorzy, tacy jak Ilona Ostrowska (Lucy Wilska), Cezary Żak (wójt i proboszcz), Artur Barciś (Czerepach), czy Paweł Królikowski (Kusy), stworzyli niezapomniane kreacje, które na zawsze wpisały się w historię polskiej telewizji.

Poniżej znajdziesz nasz quiz, a w nim dziesięć pytań. Każde zawiera trzy odpowiedzi, ale tylko jedna jest prawidłowa. Ponad połowa zdobytych punktów oznacza, że jesteś wielkim fanem "Rancza", zaś 10/10 sugeruje, że każdy odcinek znasz prawdopodobnie na pamięć! Powodzenia!

QUIZ o serialu „Ranczo”. Aktorzy, fabuła, ciekawostki. Za 10/10 masz honorowe miejsce na ławeczce!
Pytanie 1 z 10
Zaczynamy! Lucy przybyła do Wilkowyj z…

Co to jest quiz?

