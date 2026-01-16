Quiz dla fanów serialu "Ranczo". 10 pytań, łatwo nie będzie!

Serial „Ranczo” to prawdziwy fenomen polskiej telewizji, który przez lata gromadził przed telewizorami miliony widzów. Produkcja szybko podbiła serca Polaków. Widzowie pokochali barwne postacie, humorystyczne dialogi i trafne spostrzeżenia dotyczące polskiej rzeczywistości, a serial zyskał miano kultowego. Przez 10 sezonów śledziliśmy perypetie mieszkańców Wilkowyj, od Lucy, proboszcza i wójta, po stałych bywalców ławeczki.

Serial „Ranczo” zadebiutował na antenie Telewizji Polskiej w 2006 roku i od razu zdobył ogromną popularność. Przez dekadę, aż do 2016 r/, widzowie z zapartym tchem śledzili losy bohaterów, którzy stali się niemal członkami ich rodzin.

Sukces serialu opierał się na świetnie napisanym scenariuszu, błyskotliwych dialogach i przede wszystkim na fenomenalnej obsadzie. Aktorzy, tacy jak Ilona Ostrowska (Lucy Wilska), Cezary Żak (wójt i proboszcz), Artur Barciś (Czerepach), czy Paweł Królikowski (Kusy), stworzyli niezapomniane kreacje, które na zawsze wpisały się w historię polskiej telewizji.

Poniżej znajdziesz nasz quiz, a w nim dziesięć pytań. Każde zawiera trzy odpowiedzi, ale tylko jedna jest prawidłowa. Ponad połowa zdobytych punktów oznacza, że jesteś wielkim fanem "Rancza", zaś 10/10 sugeruje, że każdy odcinek znasz prawdopodobnie na pamięć! Powodzenia!

QUIZ o serialu „Ranczo”. Aktorzy, fabuła, ciekawostki. Za 10/10 masz honorowe miejsce na ławeczce! Pytanie 1 z 10 Zaczynamy! Lucy przybyła do Wilkowyj z… Nowego Jorku Chicago Los Angeles Następne pytanie

Co to jest quiz?

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.