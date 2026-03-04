Handlowała kameleonami i pytonami z fałszywymi dokumentami. 28-latka zatrzymana w Lublinie

Policjanci zatrzymali w Lublinie 28-letnią kobietę sprzedającą egzotyczne zwierzęta z podrobioną dokumentacją.

Na jej stoisku podczas targów w centrum handlowym znajdowały się kameleony lamparcie i pytony królewskie.

Funkcjonariusze zabezpieczyli trzy kameleony lamparcie i pięć pytonów królewskich.

Dokumenty dotyczące pochodzenia zwierząt objętych ochroną nosiły znamiona fałszerstwa.

Kobieta usłyszy zarzuty nielegalnego handlu okazami chronionymi konwencją CITES oraz posługiwania się fałszywą dokumentacją.

Za takie przestępstwa grozi jej kara do 5 lat więzienia.

Kupno egzotycznego zwierzęcia bez wymaganych dokumentów może skutkować grzywną do 5 tys. zł.

Nowy właściciel musi zgłosić zwierzę do rejestru w urzędzie gminy lub miasta w ciągu 14 dni od zakupu.

Zwierzęta znajdowały się na stoisku 28-latki odbywających się w jednym z lubelskich centrów handlowych. To wędrowne targi, które odwiedzają podczas weekendów różne miejsca w Polsce. Hobbiści i znawcy zwierząt egzotycznych nie mają o nich najlepszej opinii. Ale gośćmi targów są także osoby nie będące specjalistami. Takie, które przymierzają się dopiero do hodowli. A tym łatwo można wcisnąć byle co.

- Egzotyczne zwierzęta były oferowane do sprzedaży przez 28-letnią kobietę, która posługiwała się podrobionymi dokumentami pochodzenia zwierząt objętych gatunkową ochroną konwencji CITES. Odpowie za nielegalny handel okazami gatunków objętych ochroną oraz posługiwanie się fałszywą dokumentacją - opowiada mł. aps. Beata Kieliszek z KWP w Lublinie. - Dokumenty świadczące o rzekomym legalnym pochodzeniu zwierząt nosiły znamiona fałszerstwa. Przedstawiona dokumentacja została zabezpieczona i wkrótce zostanie poddana analizie.

Jakie to dokumenty? Najczęściej są to świadectwa importowe CITES albo zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii o rozmnożeniu w niewoli, albo też zezwolenie na odłowienie w naturze. To dokumenty określone w ustawie o ochronie przyrody, niestety nagminnie fałszowane w przeróżne sposoby. Od produkcji gotowych kwitów, pieczątek, itp., po bardziej pomysłowe metody. Głośne w środowisku terrarystycznym było np. rozmnożenie na papierze ilości jaj złożonych przez węża znajdującego się już w terrarium, który znosi od czterech do ośmiu sztuk. No i w dokumencie powiatowego lekarza weterynarii znalazło się 6 jaj. Ktoś dodał jedną cyferkę i wyszło na to, że gadzia mama jest absolutną rekordzistką świata z 26 jajami na koncie...

Sprzedający musi mieć dokument potwierdzając legalne pochodzenie zwierzęcia i musi także przekazać go nowemu właścicielowi. Tak czy inaczej, przed kupnem egzotycznego pupila należy dokładnie obejrzeć przedstawiane przez sprzedającego dokumenty I do dla własnego dobra - kupno zwierzęcia bez wymaganych dokumentów bądź z dokumentami fałszywymi zagrożone jest karą do 5 tysięcy złotych grzywny.

- Musimy pamiętać, że nabywca takiego zwierzaka ma obowiązek w ciągu dwóch tygodni od kupna zgłosić go do rejestru prowadzonego przez urząd gminy bądź urząd miasta i do wniosku o wpis do rejestru dołączyć kopię wspomnianego dokumentu - tłumaczy w rozmowie z SE Bartłomiej Gorzkowski, pomysłodawca, współtwórca i kierownik Lubelskiego Egzotarium w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie – pierwszej w kraju (działa od 2008 roku) placówki łączącej funkcje schroniska dla zwierząt egzotycznych, centrum rehabilitacji gadów i płazów oraz ośrodka edukacyjnego.

I zachęca, aby przed podjęciem decyzji przemyśleć zakup, nie działać pochopnie, tylko realnie spojrzeć na możliwości i wyzwania, jakie niesie ze sobą bycie terrarystą. - Jeśli takie przemyślenia wypadną pozytywnie, polecam zakupu u sprawdzonych sprzedawców bądź adoptowanie zwierzęcia, np. z naszego egzotarium.