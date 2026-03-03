To imię oznacza mądrość i wraca do łask. W Polsce nosi je ponad 360 tysięcy kobiet

Uznawane za klasyczne i eleganckie, to imię od lat dominuje w rankingach najpiękniejszych na świecie. W Polsce legitymuje się nim obecnie aż 360 466 pań, a moda na nie wcale nie przemija. Łącząc w sobie prestiż z tradycją, niezmiennie przyciąga uwagę kolejnych pokoleń rodziców szukających idealnego miana dla swoich córek.

Moda na tradycyjne imiona dla dzieci w Polsce

Decyzja o tym, jak nazwać dziecko należy do najtrudniejszych wyzwań stojących przed rodzicami. Część opiekunów sugeruje się aktualnymi trendami, inni szukają inspiracji w historii rodziny lub symbolice. Istnieje jednak grupa mian, które opierają się upływowi czasu, zachwycając swoją elegancją i brzmieniem. Właśnie te klasyczne propozycje regularnie trafiają na listy najpiękniejszych imion globu, znajdując rzesze zwolenników również nad Wisłą.

Szczególnym uznaniem cieszy się Zofia, imię o szlachetnym rodowodzie i silnej pozycji w kulturze europejskiej. Obecnie przeżywa ono nad Wisłą spektakularny powrót do łask, będąc wizytówką aż 360 466 kobiet. Statystyki pokazują, że każdego roku przybywa dziewczynek obdarzonych tym mianem. Co decyduje o tym, że ten wybór pozostaje odporny na zmienne mody i wciąż urzeka rodziców?

Królowe i pisarki o imieniu Zofia

Przez stulecia Zofia była imieniem chętnie nadawanym w domach panujących oraz arystokracji. Nosiły je monarchinie, księżne, a także wybitne przedstawicielki świata kultury. Warto przywołać tu choćby Zofię Nałkowską czy Zofię Kossak-Szczucką, które trwale zapisały się na kartach polskiej literatury. To miano wyróżnia się ponadczasową klasą, unikając krzykliwości na rzecz dostojnego, a zarazem ciepłego brzmienia.

Ile dziewczynek otrzymało imię Zofia w 2025 roku?

Mimo wielowiekowej historii, imię to notuje obecnie szczyt zainteresowania. Od dłuższego czasu Zofia okupuje czołowe miejsca w zestawieniach najpopularniejszych wyborów dla dziewczynek w naszym kraju. Rodziców przyciąga przede wszystkim tradycyjny sznyt oraz piękna symbolika. Tylko w 2025 roku w urzędach stanu cywilnego zarejestrowano aż 4 415 noworodków o tym imieniu.

Co oznacza greckie słowo sophia?

Etymologia tego słowa sięga starożytnej Grecji, gdzie „sophia” oznaczała po prostu mądrość. W kręgu kultury europejskiej utożsamia się je z rozwagą, siłą charakteru oraz zdrowym rozsądkiem. Tradycja chrześcijańska wiąże to imię z postacią świętej Zofii, rzymskiej męczennicy z II wieku, która jest czczona jako patronka wdów i matek.

