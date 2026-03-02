Wyniki LOTTO 2.03.2026 - losowanie MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

2026-03-02 14:10

Wyniki Lotto 2.03.2026 są już dostępne dla każdego, kto z niecierpliwością czekał na rozstrzygnięcia w popularnych grach liczbowych. W zestawieniu znajdują się liczby wybrane w poniedziałkowych losowaniach Multi Multi, Ekstra Pensji, Kaskady oraz Mini Lotto. Zweryfikuj swoje zakłady i przekonaj się, czy szczęście uśmiechnęło się do Ciebie w walce o dzisiejsze nagrody finansowe.

Wyniki MultiMulti 2.03.2026

Godzina 14:00: 1, 10, 11, 17, 21, 23, 24, 27, 33, 39, 41, 47, 49, 53, 64, 65, 66, 68, 72, 73 oraz dodatkowo 47.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 2.03.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 2.03.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 2.03.2026

Godzina 14:00: 2, 7, 8, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 24.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
