Wyniki LOTTO 1.03.2026 - losowanie MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Poznaj wyniki Lotto dzisiaj 1 marca 2026 roku i przekonaj się, czy Twoje skreślenia w Multi Multi, Ekstra Pensji, Kaskadzie lub Mini Lotto przyniosły Ci wygraną. Tutaj na bieżąco publikujemy wylosowane numery, dzięki czemu błyskawicznie sprawdzisz swój kupon z tego marcowego losowania. Porównaj wybrane przez siebie zestawy z oficjalnymi komunikatami i dowiedz się, czy dzisiejsza pula trafiła właśnie do Twojej kieszeni.

Wyniki MultiMulti 1.03.2026

Godzina 14:00: 2, 6, 7, 12, 14, 17, 18, 29, 34, 36, 37, 43, 47, 48, 52, 54, 56, 66, 75, 79 oraz dodatkowo 17.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 1.03.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 1.03.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 1.03.2026

Godzina 14:00: 3, 5, 7, 9, 11, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 24.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
