Złodziej chciał zatrzeć ślady i zalał dom. Wyrwał armaturę łazienkową

Niefortunna próba zatarcia śladów przez 43-latka

Miejscowy dzielnicowy z Trzeszczan doprowadził do zatrzymania mężczyzny, którego plan na ukrycie przestępstwa okazał się kompletnie nieprzemyślany. Włamywacz po dostaniu się do niezamieszkanej posesji i spakowaniu łupów postanowił zniszczyć ewentualne dowody swojej obecności. Wpadł na pomysł, by wyrwać kran w łazience i zalać wnętrze wodą. 43-latek zapomniał jednak o podstawowych prawach fizyki. Łazienka znajdowała się na niższym poziomie niż pokoje, z których zabrał naścienne zegary oraz biżuterię, przez co woda nie zdołała zniszczyć śladów w kluczowych miejscach.

Policja z Hrubieszowa wylicza straty właściciela

Funkcjonariusze ustalili szczegółowy przebieg zdarzenia oraz bilans strat poniesionych przez 76-letniego właściciela nieruchomości. Łupem złodzieja padły przedmioty o łącznej wartości około 4 tysięcy złotych, jednak szkody wyrządzone przez celowe zalanie okazały się wyższe i wyniosły 5 tysięcy złotych.

„Jak ustalono właścicielem posesji jest 76- latek, który na co dzień w niej nie zamieszkuje. Ujawniono, że w domu jest wyrwane okno i ktoś włamał się do środka budynku. Sprawca celowo zalał mieszkanie wodą chcąc zatrzeć za sobą ewentualne ślady wyrywając kran w łazience. Ustalono, także, że z mieszkania skradziono trzy zegary, radio, telewizor oraz biżuterię. Łączna wartość skradzionych przedmiotów to około 4 tysięcy złotych. Natomiast wartość strat związana z zalaniem mieszkania to 5 tysięcy złotych” - informuje aspirant sztabowy Edyta Krystkowiak z KPP Hrubieszów.

Podejrzany musi liczyć się z surowymi konsekwencjami swojego czynu, gdyż kodeks karny przewiduje za to przestępstwo karę do 10 lat pozbawienia wolności. Co istotne dla poszkodowanego seniora, mundurowym udało się odzyskać wszystkie skradzione rzeczy.

Namierzyła złodzieja wieszając pranie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.