Sąsiad dokonał wstrząsającego odkrycia. Śmiertelny wypadek w lesie pod Terespolem

Jacek Chlewicki
2026-03-03 10:43

Tragiczny finał prac leśnych w gminie Terespol. Nie żyje 70-letni mężczyzna, który w miniony weekend wybrał się na wycinkę drzew. Mimo szybkiej reakcji sąsiada i podjętej reanimacji, seniora nie udało się uratować. Sprawę badają teraz śledczy.

Śmiertelny wypadek w lesie pod Terespolem. Nie żyje 70-letni mężczyzna

Autor: KMP Biała Podlaska/ Materiały prasowe
  • Dramat rozegrał się w weekend na terenie gminy Terespol
  • Senior zginął na miejscu przygnieciony przez ścinane drzewo
  • Poszkodowanego odnalazł zaniepokojony sąsiad, który wezwał pomoc
  • Mimo natychmiastowej reanimacji życie 70-latka zgasło
  • Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury

Do tych dramatycznych scen doszło w sobotnie popołudnie, 28 lutego. Dyżurny terespolskiego komisariatu odebrał zgłoszenie dotyczące nieszczęśliwego wypadku na terenie prywatnego kompleksu leśnego. Funkcjonariusze, którzy udali się na miejsce zdarzenia, ustalili wstępny przebieg tragedii. Wszystko wskazuje na to, że rutynowe prace przy wycince zakończyły się dla 70-latka fatalnie.

„Na miejscu policjanci wstępnie ustalili, że 70-latek wykonując prace związane z wycinką, prawdopodobnie został przygnieciony przez spadające drzewo” – informuje nadkom. Barbara Salczyńska-Pyrchla z KMP Biała Podlaska.

Nieobecność mężczyzny zaniepokoiła jednego z mieszkańców okolicy. To właśnie sąsiad odnalazł poszkodowanego seniora i jako pierwszy ruszył mu z pomocą. Mężczyzna niezwłocznie wezwał również służby ratunkowe, licząc na ocalenie życia 70-latka.

Prokuratura bada okoliczności śmierci 70-latka

Obrażenia, jakich doznał mężczyzna, okazały się niestety zbyt rozległe. Mimo wysiłków włożonych w czynności ratunkowe, 70-latek zmarł na miejscu zdarzenia. Obecnie sprawą zajmują się funkcjonariusze z Terespola, którzy pod ścisłym nadzorem prokuratury starają się odtworzyć dokładny przebieg wypadku i wyjaśnić wszystkie przyczyny tej tragedii.

Policja z Białej Podlaskiej apeluje o rozwagę

W obliczu tego dramatu służby przypominają o ogromnym ryzyku, jakie niesie ze sobą praca w lesie. Mundurowi zwracają się z apelem do wszystkich osób wykonujących wycinkę o zachowanie szczególnej ostrożności. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz brak pośpiechu mogą uratować życie i zapobiec podobnym nieszczęściom w przyszłości.

TERESPOL