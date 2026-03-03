Coraz mniej ślubów w Polsce. Tak ma wyglądać nowe oblicze małżeństwa?

Małżeństwo przez lata było w Polsce jednym z najważniejszych życiowych kroków i naturalnym etapem wchodzenia w dorosłość. Dziś jednak coraz wyraźniej widać, że ten schemat się zmienia. Liczba zawieranych związków maleje, nowożeńcy są starsi niż kiedyś, a część par w ogóle rezygnuje z formalizowania relacji. Statystyki pokazują, że to nie chwilowe wahanie, lecz długofalowy trend.

Polacy odkładają małżeństwo na później

Według wstępnych danych GUS, pod koniec 2025 roku liczba ludności Polski wyniosła około 37,3 mln – to o blisko 157 tys. mniej niż rok wcześniej. Spadek populacji przekłada się również na statystyki małżeństw. W 2025 roku zawarto około 133 tys. związków małżeńskich, czyli o ponad 2 tys. mniej niż rok wcześniej.

Dekada wyraźnych spadków

W 2014 roku w Polsce zawarto 188,4 tys. małżeństw. Dziesięć lat później było to już tylko 135,4 tys. Oznacza to spadek o ponad 50 tys. rocznie. Szczególnie mocno zmniejszyła się liczba ślubów wyznaniowych. W 2014 roku stanowiły one zdecydowaną większość - 118,2 tys. W 2024 roku takich małżeństw było już tylko 59,7 tys., czyli niespełna 44 proc. wszystkich zawartych związków. W samym kościele katolickim udzielono wtedy 58,9 tys. sakramentów małżeństwa. Widzimy więc, iż w ciągu dekady liczba ślubów kościelnych spadła niemal o połowę, podczas gdy liczba ślubów cywilnych zmniejszyła się o około 30 proc.

Mniej ślubów w Polsce - przyczyny

Spadek liczby ślubów w Polsce to zjawisko wieloczynnikowe. Eksperci zwracają uwagę, że nie chodzi wyłącznie o zmianę podejścia do małżeństwa, ale o splot czynników demograficznych, ekonomicznych i kulturowych.

Niż demograficzny - w wiek zawierania małżeństw wchodzą obecnie roczniki urodzone w latach 90., gdy liczba urodzeń była znacznie niższa niż w latach 80. Mniej młodych dorosłych oznacza po prostu mniej potencjalnych nowożeńców.

- w wiek zawierania małżeństw wchodzą obecnie roczniki urodzone w latach 90., gdy liczba urodzeń była znacznie niższa niż w latach 80. Mniej młodych dorosłych oznacza po prostu mniej potencjalnych nowożeńców. Późniejsze wchodzenie w dorosłość - średni wiek zawierania pierwszego małżeństwa wyraźnie wzrósł. Młodzi ludzie dłużej się uczą, później wchodzą na stabilny rynek pracy i odkładają decyzję o ślubie.

- średni wiek zawierania pierwszego małżeństwa wyraźnie wzrósł. Młodzi ludzie dłużej się uczą, później wchodzą na stabilny rynek pracy i odkładają decyzję o ślubie. Sytuacja ekonomiczna - wysokie ceny mieszkań, koszty kredytów hipotecznych, inflacja oraz ogólna niepewność gospodarcza sprawiają, że wiele par wstrzymuje się z organizacją ślubu i wesela.

- wysokie ceny mieszkań, koszty kredytów hipotecznych, inflacja oraz ogólna niepewność gospodarcza sprawiają, że wiele par wstrzymuje się z organizacją ślubu i wesela. Spadek religijności - badania społeczne pokazują, że młodsze pokolenia rzadziej deklarują regularne praktyki religijne, co przekłada się na mniejsze zainteresowanie sakramentalnym zawarciem małżeństwa.

- badania społeczne pokazują, że młodsze pokolenia rzadziej deklarują regularne praktyki religijne, co przekłada się na mniejsze zainteresowanie sakramentalnym zawarciem małżeństwa. Doświadczenie rozwodów w rodzinie.

Zmiana priorytetów życiowych.

