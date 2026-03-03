Przemysław zginął w pożarze własnego domu. 40-latek nie mógł wstać z łóżka

1 marca około godz. 16:30 wybuchł pożar domu przy ul. Reja w Puławach

O zdarzeniu służby powiadomił sąsiad

W budynku znaleziono ciało 40-letniego właściciela

Ciało zabezpieczono do sekcji zwłok

Czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratora

Przyczyny pożaru bada biegły z zakresu pożarnictwa

Do tragedii doszło w niedzielę, 1 marca.- Około godziny 16:30 służby ratunkowe zostały powiadomione o pożarze domu jednorodzinnego na ulicy Reja w Puławach. Wydobywający się z budynku dym zauważył sąsiad mieszkający na pobliskiej posesji, który natychmiast zaalarmował służby - opowiada nadkom. Ewa Rejn-Kozak z policji w Puławach.

Szybko stało się jasne, że przed strażakami stoi bardzo ważne zadanie: nie tylko ratowanie mienia, ale i ludzkiego życia. W domu był jego właściciel. - Niestety rozprzestrzeniający się szybko pożar i duże zadymienie powodowały, że nie było możliwości wejść do środka od razu. Po częściowym ugaszeniu pożaru, strażacy weszli do wnętrza domu i w jednym z pomieszczeń znaleźli ciało 40-letniego właściciela budynku - dodaje policjantka. Prowadzone w tej sprawie postępowanie wyjaśni dokładnie przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Mężczyzna nie był w stanie się uratować. Nie mógł wstać z łóżka, w którym leżał.

- Przemek chorował od ładnych kilku lat. Choroba przykuła go do wózka, a potem do łóżka - opowiada jego kolega. Motocyklista. Pokazuje zdjęcia Przemysława na ścigaczu, super szybkim motocyklu, którym jeździł jeszcze kilka lat temu. - Uwielbiał szybkość, adrenalinę. Mieli z żoną fajne sportowe autko, do niedawna jeździli na przejażdżki. Swoją miłość poznał kilka lat temu i był bardzo szczęśliwy z młodą, piękną kobietą.

27-latka z dzieckiem uwięziona na balkonie. Jest nagranie z pożaru

Mimo swej choroby Przemysław N. nie poddawał się. Kupił dom, ten sam w którym zginął. Zgrabną willę na przedmieściach Puław - ulica Reja biegnie wzdłuż torów kolejowych, mimo to jest tam zacisznie i ładnie. Był specjalistą elektronikiem, zajmował się naprawą systemów elektroniki samochodowej. Niestety...

W domu nie było wtedy jego żony - wyszła z niego jakiś czas przed tragedią. Także trójka jej dzieci szczęśliwie przebywała u rodziny.

W internecie ruszyła zbiórka pieniędzy. - W jednej chwili ich życie zamieniło się w dramat. W pożarze domu zginął ukochany mąż, partner, przyjaciel wielu osób oraz pies - przyjaciel rodziny. Ogień strawił cały dobytek – dom spłonął doszczętnie, nie pozostawiając nic poza zgliszczami - czytamy na stronie zrzutki.