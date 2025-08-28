Chcesz maksymalnie wykorzystać urlop w 2026 roku? Sprawdź, jak zaplanować długie weekendy, by zyskać więcej dni wolnych.

W 2026 roku czeka nas 14 dni ustawowo wolnych od pracy, co daje wiele okazji do sprytnego przedłużania wypoczynku.

Dowiedz się, które daty pozwolą Ci na długie weekendy już od stycznia i jak "oszukać" system, biorąc zaledwie kilka dni urlopu.

Kiedy wziąć wolne, by zyskać nawet kilkadziesiąt dodatkowych dni laby? Szczegóły znajdziesz w artykule!

Dni wolne od pracy w 2026 roku. Te daty warto zapisać

W 2026 roku w Polsce będzie 14 dni ustawowo wolnych od pracy, więc oprócz urlopu wypoczynkowego pracownicy mogą liczyć na wypoczynek w tych kilku poszczególnych datach. Oto pełna lista:

1 stycznia (czwartek) – Nowy Rok

6 stycznia (wtorek) – Święto Trzech Króli

5 kwietnia (niedziela) – Wielkanoc

6 kwietnia (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny

1 maja (piątek) – Święto Pracy

3 maja (niedziela) – Święto Konstytucji 3 Maja

24 maja (niedziela) – Zielone Świątki

4 czerwca (czwartek) – Boże Ciało

15 sierpnia (sobota) – Wniebowzięcie NMP / Święto Wojska Polskiego

1 listopada (niedziela) – Wszystkich Świętych

11 listopada (środa) – Narodowe Święto Niepodległości

24 grudnia (czwartek) – Wigilia

25 grudnia (piątek) – Boże Narodzenie

26 grudnia (sobota).

Kiedy warto wziąć urlop w 2026 roku? Planowanie długich weekendów

Jeśli w przyszłym roku chcesz zyskać jeszcze więcej dni wolnych, dowiedz się kiedy dokładnie wypadają długie weekendy i zaplanuj urlop tak, by zyskać nawet kilkadziesiąt dodatkowych dni laby. Pierwsza opcja dłuższego wypoczynku będzie możliwa już w styczniu, bowiem jeśli weźmiesz wolne w piątek 2 stycznia, zyskasz 4 dni wolnego od czwartku do niedzieli.

Dodatkowo warto również wziąć wolne 5 stycznia, wówczas zyskasz aż 6 dni wolnego, bowiem 6 stycznia jest dniem ustawowo wolnym do pracy. Takich dat jest o wiele więcej, sprawdź naszą galerię zdjęć, by dowiedzieć się kiedy brać wolne!

Długie weekendy w 2026 roku. Kiedy brać wolne?

Co jeśli święto wypada w weekend?

Jeśli dzień ustawowo wolny od pracy wypada w sobotę, to pracodawca musi wyznaczyć pracownikom inny dzień wolny w tym samym okresie rozliczeniowym. Jeśli natomiast święto przypada w niedzielę, to nie ma dodatkowego dnia wolnego, bowiem niedziela jest dniem ustawowo wolnym od pracy, więc święto "nakłada się" na i tak wolny dzień.