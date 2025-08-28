Długie weekendy w 2026 roku. Kiedy wziąć wolne, by zyskać na urlopie w pracy?

Choć do końca 2025 roku pozostało kilka miesięcy, warto już teraz zacząć planować urlopy na nadchodzący rok, by zyskać jak najwięcej wolnego bez wykorzystywania dni urlopowych. Jak wiadomo jest to możliwe dzięki długim weekendom, które w przyszłym roku ponownie pozytywnie zaskoczą Polaków. Kiedy wziąć wolne, by sprytnie "oszukać" system?

Dni wolne od pracy w 2026 roku. Te daty warto zapisać

W 2026 roku w Polsce będzie 14 dni ustawowo wolnych od pracy, więc oprócz urlopu wypoczynkowego pracownicy mogą liczyć na wypoczynek w tych kilku poszczególnych datach. Oto pełna lista:

  • 1 stycznia (czwartek) – Nowy Rok
  • 6 stycznia (wtorek) – Święto Trzech Króli
  • 5 kwietnia (niedziela) – Wielkanoc
  • 6 kwietnia (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny
  • 1 maja (piątek) – Święto Pracy
  • 3 maja (niedziela) – Święto Konstytucji 3 Maja
  • 24 maja (niedziela) – Zielone Świątki
  • 4 czerwca (czwartek) – Boże Ciało
  • 15 sierpnia (sobota) – Wniebowzięcie NMP / Święto Wojska Polskiego
  • 1 listopada (niedziela) – Wszystkich Świętych
  • 11 listopada (środa) – Narodowe Święto Niepodległości
  • 24 grudnia (czwartek) – Wigilia
  • 25 grudnia (piątek) – Boże Narodzenie
  • 26 grudnia (sobota).

Kiedy warto wziąć urlop w 2026 roku? Planowanie długich weekendów

Jeśli w przyszłym roku chcesz zyskać jeszcze więcej dni wolnych, dowiedz się kiedy dokładnie wypadają długie weekendy i zaplanuj urlop tak, by zyskać nawet kilkadziesiąt dodatkowych dni laby. Pierwsza opcja dłuższego wypoczynku będzie możliwa już w styczniu, bowiem jeśli weźmiesz wolne w piątek 2 stycznia, zyskasz 4 dni wolnego od czwartku do niedzieli.

Dodatkowo warto również wziąć wolne 5 stycznia, wówczas zyskasz aż 6 dni wolnego, bowiem 6 stycznia jest dniem ustawowo wolnym do pracy. Takich dat jest o wiele więcej, sprawdź naszą galerię zdjęć, by dowiedzieć się kiedy brać wolne!

Długie weekendy w 2026 roku. Kiedy brać wolne?

Co jeśli święto wypada w weekend?

Jeśli dzień ustawowo wolny od pracy wypada w sobotę, to pracodawca musi wyznaczyć pracownikom inny dzień wolny w tym samym okresie rozliczeniowym. Jeśli natomiast święto przypada w niedzielę, to nie ma dodatkowego dnia wolnego, bowiem niedziela jest dniem ustawowo wolnym od pracy, więc święto "nakłada się" na i tak wolny dzień.

