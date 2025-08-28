- Chcesz maksymalnie wykorzystać urlop w 2026 roku? Sprawdź, jak zaplanować długie weekendy, by zyskać więcej dni wolnych.
- W 2026 roku czeka nas 14 dni ustawowo wolnych od pracy, co daje wiele okazji do sprytnego przedłużania wypoczynku.
- Dowiedz się, które daty pozwolą Ci na długie weekendy już od stycznia i jak "oszukać" system, biorąc zaledwie kilka dni urlopu.
- Kiedy wziąć wolne, by zyskać nawet kilkadziesiąt dodatkowych dni laby? Szczegóły znajdziesz w artykule!
Dni wolne od pracy w 2026 roku. Te daty warto zapisać
W 2026 roku w Polsce będzie 14 dni ustawowo wolnych od pracy, więc oprócz urlopu wypoczynkowego pracownicy mogą liczyć na wypoczynek w tych kilku poszczególnych datach. Oto pełna lista:
- 1 stycznia (czwartek) – Nowy Rok
- 6 stycznia (wtorek) – Święto Trzech Króli
- 5 kwietnia (niedziela) – Wielkanoc
- 6 kwietnia (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny
- 1 maja (piątek) – Święto Pracy
- 3 maja (niedziela) – Święto Konstytucji 3 Maja
- 24 maja (niedziela) – Zielone Świątki
- 4 czerwca (czwartek) – Boże Ciało
- 15 sierpnia (sobota) – Wniebowzięcie NMP / Święto Wojska Polskiego
- 1 listopada (niedziela) – Wszystkich Świętych
- 11 listopada (środa) – Narodowe Święto Niepodległości
- 24 grudnia (czwartek) – Wigilia
- 25 grudnia (piątek) – Boże Narodzenie
- 26 grudnia (sobota).
Kiedy warto wziąć urlop w 2026 roku? Planowanie długich weekendów
Jeśli w przyszłym roku chcesz zyskać jeszcze więcej dni wolnych, dowiedz się kiedy dokładnie wypadają długie weekendy i zaplanuj urlop tak, by zyskać nawet kilkadziesiąt dodatkowych dni laby. Pierwsza opcja dłuższego wypoczynku będzie możliwa już w styczniu, bowiem jeśli weźmiesz wolne w piątek 2 stycznia, zyskasz 4 dni wolnego od czwartku do niedzieli.
Dodatkowo warto również wziąć wolne 5 stycznia, wówczas zyskasz aż 6 dni wolnego, bowiem 6 stycznia jest dniem ustawowo wolnym do pracy. Takich dat jest o wiele więcej, sprawdź naszą galerię zdjęć, by dowiedzieć się kiedy brać wolne!
Długie weekendy w 2026 roku. Kiedy brać wolne?
Co jeśli święto wypada w weekend?
Jeśli dzień ustawowo wolny od pracy wypada w sobotę, to pracodawca musi wyznaczyć pracownikom inny dzień wolny w tym samym okresie rozliczeniowym. Jeśli natomiast święto przypada w niedzielę, to nie ma dodatkowego dnia wolnego, bowiem niedziela jest dniem ustawowo wolnym od pracy, więc święto "nakłada się" na i tak wolny dzień.