Zatrzymają prawo jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości. Nowe zasady już od 2026 roku

Rząd planuje zaostrzenie przepisów drogowych, które od 2026 roku mogą prowadzić do utraty prawa jazdy na 3 miesiące.

Zmiany obejmą nie tylko teren zabudowany, ale także wybrane drogi poza miastem, gdzie przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h będzie surowo karane.

Dodatkowo, jazda pomimo zatrzymania prawa jazdy będzie skutkować jego dożywotnią utratą.

Rząd szykuje istotne zaostrzenie przepisów dla kierowców, którzy zbyt mocno wciskają gaz. Do tej pory surowa sankcja w postaci 3-miesięcznego zatrzymania prawa jazdy dotyczyła głównie terenu zabudowanego. Od 2026 roku ma objąć także wybrane drogi poza miastem. Resort infrastruktury tłumaczy zmiany bezpieczeństwem.

Koniec pobłażania poza obszarem zabudowanym

Najważniejsza zmiana jest prosta: jeśli kierowca przekroczy dozwoloną prędkość o więcej niż 50 km/h na drodze jednojezdniowej, dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym, policja będzie mogła zatrzymać mu prawo jazdy na miejscu - na 3 miesiące. To więc rozszerzenie obecnych zasad, bowiem teraz takie zatrzymanie dotyczy przekroczenia o 50+ km/h w terenie zabudowanym. Rząd podkreśla, że to właśnie pozamiejskie odcinki - często wąskie i bez fizycznego rozdzielenia pasów - są szczególnie niebezpieczne przy dużych prędkościach.

3 miesiące to dopiero początek. Za złamanie zakazu – utrata uprawnień

Projekt wprowadza też dużo ostrzejszą karę dla tych, którzy lekceważą zatrzymanie prawa jazdy. Jeśli kierowca, któremu odebrano dokument na 3 miesiące, siądzie mimo to za kółko i zostanie zatrzymany przez policję, straci uprawnienia na stałe. Ponowne staranie się o prawo jazdy będzie możliwe dopiero po 5 latach. To odpowiedź na częstą praktykę "jazdy mimo zakazu". Dotąd konsekwencje były łagodniejsze (wydłużenie zatrzymania do 6 miesięcy), ale nie działało to wystarczająco odstraszająco.

Nowe fotoradary w Polsce

Projekt nowelizacji został przyjęty przez Radę Ministrów 2 września 2025 r. i ma wejść w życie w 2026 roku po zakończeniu procesu legislacyjnego. Dokładna data startu nowych zasad zostanie potwierdzona w ustawie po jej uchwaleniu i publikacji w Dzienniku Ustaw.