Jak przekazano, sąd przychylił się do wniosku prokuratora o dobrowolne poddanie się karze, który złożyli obaj oskarżeni funkcjonariusze. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec poinformował, że strażnicy zostali skazani na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata, karę grzywny oraz czteroletni zakaz wykonywania zawodu w Służbie Więziennej.

Z ustaleń śledczych wynika, że w trakcie nocnej służby strażnicy zasnęli. W efekcie nie zauważyli momentu, w którym Bartłomiej B. opuścił salę, a przy zakończeniu zmiany nie mieli świadomości, że podejrzany uciekł. Prokuratura ustaliła także, że pozostawili go w sali bez nadzoru i korzystali z telefonów komórkowych do celów prywatnych.

Proces kolejnych dwóch funkcjonariuszy

Akt oskarżenia obejmuje w sumie cztery osoby. Dwóch strażników zdecydowało się na dobrowolne poddanie się karze, natomiast wobec dwóch pozostałych trwa proces. Według prokuratury mieli oni poluzować podejrzanemu kajdanki na rękach i nogach w takim stopniu, że Bartłomiej B. mógł sam je zdjąć. W trakcie śledztwa nie przyznali się do winy. Postępowanie sądowe trwa od 4 listopada, a kolejna rozprawa zaplanowana jest na 16 grudnia. Za zarzucane im czyny grozi do trzech lat pozbawienia wolności.

Monitoring kluczowy dla sprawy

Prokuratura wskazała, że decydujące dla wyjaśnienia przebiegu wydarzeń były nagrania z monitoringu. Utrwaliły one zarówno zachowanie Bartłomieja B. w chwili ucieczki, jak i działania oraz zaniechania funkcjonariuszy, które mu to umożliwiły.

Jak doszło do ucieczki?

Bartłomiej B., podejrzany wówczas o zabójstwo ojca i brata, został przewieziony do szpitala psychiatrycznego na obserwację w październiku 2024 roku. Do ucieczki doszło w nocy z 6 na 7 października. Według ustaleń śledczych najpierw zdjął kajdanki, a następnie – wykorzystując nieuwagę funkcjonariuszy – wyszedł z sali i opuścił budynek przez rozgiętą kratę w oknie łazienki. Poszukiwania trwały 10 dni. Policja zatrzymała Bartłomieja B. w pustostanie na Podkarpaciu. We wrześniu bieżącego roku zapadł wobec niego prawomocny wyrok 30 lat więzienia.