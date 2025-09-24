Sąd Apelacyjny w Lublinie utrzymał 30 lat więzienia dla Bartłomieja B.

Skazany zabił ojca i brata w Zagumniu oraz uciekł ze szpitala.

Prokuratura chciała dla niego dożywocia.

Sędzia uznała, że kara 30 lat jest adekwatna.

Biegli stwierdzili, że nie jest osobą zdemoralizowaną.

Zbrodnia miała wysoki stopień społecznej szkodliwości.

O warunkowe zwolnienie będzie mógł ubiegać się po 20 latach.

Do zabójstwa doszło w lipcu 2024 roku.

W październiku 2024 r. uciekł ze szpitala, zatrzymano go po 10 dniach.

Sędzia Dorota Janicka podczas ogłaszania wyroku zaznaczyła, że wymierzona kara 30 lat więzienia jest adekwatna i spełni swoje cele. – W opinii biegłych i materiale dowodowym brak bowiem jest okoliczności, które by wskazywały, że oskarżony jest na tyle aspołeczny, na tyle zdemoralizowany, że nie rokuje powrotu do społeczeństwa – powiedziała sędzia.

Sędzia zwróciła uwagę, że podnoszona przez prokuraturę apelacja jest niezasadna i nie zasługiwała na uwzględnienie. Jednocześnie oceniła, że przestępstwa popełnione przez Bartłomieja B. cechowały się wysokim stopniem społecznej szkodliwości czynu, wysoki był też stopień zawinienia. – Oskarżony dokonał zabójstwa dwóch osób, działał z zamiarem bezpośrednim, który jest zamiarem wyjątkowo nagannym. Uczynił to w sposób okrutny. Użył do tego siekiery – przypomniała sędzia Janicka.

Czytaj też: Bartłomiej zaatakował ojca, gdy ten zmawiał pacierz. "Klęczał dalej"

– Kara dożywotniego pozbawienia wolności ma charakter kary wyjątkowej, która ma również charakter eliminacyjny. Podnosi się, że jest ona niejako substytutem usuniętej z Kodeksu karnego kary śmierci – przekazała sędzia.

Sąd Okręgowy w Zamościu skazał w maju 2025 roku Bartłomieja B. łącznie na 30 lat więzienia (za podwójne zabójstwo, ucieczkę aresztowanego ze szpitala i zabranie dwóch samochodów w celu krótkotrwałego użycia), przy czym o warunkowe, przedterminowe zwolnienie będzie się mógł ubiegać po 20 latach. Oskarżony w czasie procesu przyznał się do winy.

W lipcu 2024 r. policja znalazła w jednym z domów w Zagumniu w gminie Biłgoraj zwłoki 45-letniego mężczyzny i nieprzytomnego 65-latka. Obaj mieli poważne obrażenia głowy. Starszy mężczyzna zmarł później w szpitalu. Funkcjonariusze zatrzymali Bartłomieja B. Według ustaleń śledczych zadał bratu co najmniej trzy ciosy ostrzem siekiery w głowę, a ojca uderzył dwa razy obuchem, również w głowę. – Zaczął wzbierać we mnie jakiś gniew. Poczułem do brata odrazę - wspominał. Siekierę przyniósł z garażu. Uderzał obuchem w tył głowy. Siadł w fotelu. Po jakimś czasie poszedł do kuchni, Stanisław B. klęczał zmawiając pacierz. Bartłomiej B. uderzył ojca w tył głowy. - Tata się nie ruszył. Klęczał dalej. Uderzyłem go jeszcze raz. Wtedy upadł na bok, a potem na plecy. Patrzył na mnie tymi niebieskimi oczami - wspominał zabójca. Ciężko ranny Stanisław B. trafił do szpitala, gdzie umarł we wrześniu.

Aresztowany mężczyzna został skierowany na obserwację sądowo-psychiatryczną do szpitala w Radecznicy w powiecie zamojskim, skąd uciekł w nocy z 6 na 7 października 2024 r. Według ustaleń zdjął z rąk i nóg kajdanki, a następnie, wykorzystując nieuwagę funkcjonariuszy służby więziennej, wyszedł z sali i opuścił placówkę przez rozgiętą kratę okna w łazience. Po 10 dniach policja zatrzymała go w pustostanie w miejscowości Żarnowa (Podkarpackie). Planował przekroczyć granicę ze Słowacją i kontynuować ucieczkę na południe Europy.

Zabił ojca i brata siekierą. Planował uciec na Ukrainę Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.