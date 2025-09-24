Komenda Powiatowa Policji w Puławach opublikowała portret progresyjny Artura Białucha – mieszkańca gminy Baranów, który zaginął w 2014 roku. Progresja wiekowa ma pomóc w ustaleniu, jak dziś mógłby wyglądać poszukiwany mężczyzna.
Artur Białucha, urodzony w 1991 roku, w 2014 roku opuścił miejsce zamieszkania. Jak ustalono, spakował swoje rzeczy i poinformował współmieszkańców, że wyjeżdża za granicę w celu podjęcia pracy. Dwa miesiące później skontaktował się telefonicznie ze swoją matką – był to jego ostatni kontakt z rodziną. Od tamtej pory nie powrócił do domu i nie nawiązał ponownie kontaktu z bliskimi.
Rysopis zaginionego
W chwili zaginięcia Artur Białucha miał około 165 cm wzrostu i szczupłą sylwetkę. Miał krótkie, ciemne, proste włosy oraz szare oczy.
Znaki szczególne:
- blizna pooperacyjna na prawym przedramieniu,
- braki w uzębieniu – w górnej szczęce po prawej stronie brak zębów 1 i 3.
Przed zniknięciem podejmował się głównie prac dorywczych, m.in. w miejscowościach wypoczynkowych, a także jako pracownik sezonowy w gospodarstwach rolnych w różnych częściach kraju. Policja przypuszcza, że również po wyjeździe mógł wybierać podobne formy zatrudnienia.
Funkcjonariusze proszą wszystkie osoby, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu zaginionego, o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Puławach.
Kontakt:
- tel. 47 812 32 90
- tel. 47 812 32 36
- tel. 47 812 33 42
- numer alarmowy 112
Policja zapewnia anonimowość osobom zgłaszającym informacje.