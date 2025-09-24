Poszukiwania Artura Białucha trwają. Policja pokazuje, jak może dziś wyglądać

Jacek Chlewicki
2025-09-24 9:16

Policja w Puławach opublikowała portret progresyjny zaginionego Artura Białucha z gminy Baranów. Mężczyzna w 2014 roku wyjechał z domu, zapowiadając podjęcie pracy za granicą. Od tamtej pory nie skontaktował się z rodziną.

i

Autor: Policja/KPP Puławy/ Materiały prasowe

Komenda Powiatowa Policji w Puławach opublikowała portret progresyjny Artura Białucha – mieszkańca gminy Baranów, który zaginął w 2014 roku. Progresja wiekowa ma pomóc w ustaleniu, jak dziś mógłby wyglądać poszukiwany mężczyzna.

Artur Białucha, urodzony w 1991 roku, w 2014 roku opuścił miejsce zamieszkania. Jak ustalono, spakował swoje rzeczy i poinformował współmieszkańców, że wyjeżdża za granicę w celu podjęcia pracy. Dwa miesiące później skontaktował się telefonicznie ze swoją matką – był to jego ostatni kontakt z rodziną. Od tamtej pory nie powrócił do domu i nie nawiązał ponownie kontaktu z bliskimi.

Rysopis zaginionego

W chwili zaginięcia Artur Białucha miał około 165 cm wzrostu i szczupłą sylwetkę. Miał krótkie, ciemne, proste włosy oraz szare oczy.

Znaki szczególne:

  • blizna pooperacyjna na prawym przedramieniu,
  • braki w uzębieniu – w górnej szczęce po prawej stronie brak zębów 1 i 3.

Przed zniknięciem podejmował się głównie prac dorywczych, m.in. w miejscowościach wypoczynkowych, a także jako pracownik sezonowy w gospodarstwach rolnych w różnych częściach kraju. Policja przypuszcza, że również po wyjeździe mógł wybierać podobne formy zatrudnienia.

Funkcjonariusze proszą wszystkie osoby, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu zaginionego, o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Puławach.

Kontakt:

  • tel. 47 812 32 90
  • tel. 47 812 32 36
  • tel. 47 812 33 42
  • numer alarmowy 112

Policja zapewnia anonimowość osobom zgłaszającym informacje.

POLICJA PUŁAWY
PUŁAWY