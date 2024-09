Bartłomiej zabił siekierą brata i ojca. Sąsiedzi: "Cudowni ludzie"

Zamość. Zabójstwo 16-letniego Eryka. To nie koniec procesu. Prokuratura nie zgadza się z wyrokiem sądu

To nie koniec...

Zwłoki 45-letniego mężczyzny i nieprzytomnego 65-latka policja znalazła na początku lipca w jednym z domów w miejscowości Zagumnie (gmina Biłgoraj). Obaj mieli poważne obrażenia głowy. Do sprawy zatrzymano 33-letniego Bartłomieja B., który był bratem 45-latka. Śledczy przedstawili mu zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Według ustaleń zadał bratu co najmniej trzy ciosy siekierą w głowę. W wyniku obrażeń ośrodkowego układu nerwowego, pokrzywdzony zmarł na miejscu. Podejrzany również dwukrotnie ranił siekierą swojego ojca w głowę, powodując u niego ciężkie obrażenia zagrażające życiu. Mężczyzna przebywał w szpitalu z licznymi złamaniami kości czaszki.

- Bratu się należało, a ojca trochę mi żal - miał powiedzieć Bartłomiej B. Policjanci szybko zatrzymali bratobójcę. Siedział w rowie przy drodze i sączył piwo. Kupił je na stacji benzynowej. Zresztą, sam zadzwonił na policję. Z telefonu Wojciecha, który zabrał ze sobą. - Zabiłem brata - przyznał policji. Miał 2,5 promila alkoholu we krwi.

- Kilka dni temu 65-letni ojciec sprawcy zmarł w szpitalu. Wiąże się to ze zmianą zarzutów - z usiłowania na dokonanie zabójstwa - powiedział PAP we wtorek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec.

Zaraz po zatrzymaniu w lipcu podejrzany przyznał się do winy i złożył w prokuraturze krótkie wyjaśnienia. Jako powód swojego zachowania wskazał konflikt z rodziną. Obecnie jest aresztowany. Grozi mu dożywocie. Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Zamościu.

Zbrodnia we wsi pod Biłgorajem. Co mówią sąsiedzi?

- Cudowni ludzie. Nikt, nigdy nie ma do nich najmniejszych uwag. Spokojni, rodzinni, pomocni - sąsiedzka opinia o nich brzmi tym bardziej szokująco, jeśli zestawić ją z tragedią, do której doszło w murach okazałego, piętrowego domu położonego w centralnej części wsi Zagumnie.

Czytaj też: Suwałki. Zamordował żonę, gdy brała prysznic. Tadeusz trafi do zakładu psychiatrycznego

Feralnego poranka zanim rodzina dokonała makabrycznego odkrycia, w kuchni na dole znaleźli seniora rodziny. Było kilka minut po piątej rano. Leżał na podłodze, jakby się sam przewrócił i zrobił sobie krzywdę. Niestety, jego też zaatakował Bartłomiej B. Nie wiadomo na razie z jakiego powodu. Może słyszał co zrobił z bratem, może po prostu stanął mu na drodze?

Bartłomiej B. z zawodu był piekarzem

Bartłomiej z zawodu był piekarzem, podobnie jak brat, którego zabił. Tylko że Wojtek, niski i drobnej postury ciemny szatyn był pracowity. - Niesamowicie pomocny człowiek. Nie szukał zwady, lubił swą pracę. Piecowym był wyśmienitym - wspomina go jego szef z jednej z biłgorajskich piekarni. Znał także młodszego z braci B., przychodził czasem pogadać. Szukał nawet pracy, ale bez przekonania.

Bartłomiej B. nie cieszył się słońcem, wolał czarne, złowrogie barwy świata i ludzi. Na swoim profilu w portalu społecznościowym jako "zdjęcie profilowe" już kilka lat temu umieścił wzbudzającą grozę postać w czerni. Ni to zakonnicy, ni to czarownicy, na pewno zaś kogoś, komu bliżej do zła niż dobra. - Bartku nie poznaję cię na tym zdjęciu, jesteś przecież uśmiechniętym, przystojnym mężczyzną - napisał mu ktoś w komentarzu.

Czy ktoś wiedział naprawdę, co dzieje się w jego głowie?

Przejechała autem swojego chłopaka. Sąd uznał, że to było zabójstwo Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.