Kultowe dania PRL-u: zimne nóżki, wuzetka i mortadela. Tych smaków już nie ma

PRL - codzienność między niedoborem a pomysłowością

Polska Rzeczpospolita Ludowa była okresem, który na stałe zapisał się w pamięci kilku pokoleń Polaków. Lata 1945-1989 to czas systemu centralnie planowanego, wszechobecnej propagandy, długich kolejek i chronicznych braków, ale też czas młodości, życia rodzinnego, sąsiedzkiej solidarności i domowej zaradności. Spoglądając na historię, wiemy, że to właśnie codzienność w PRL wymagała kreatywności, a ta widziana była w szczególności w kuchni.

Kiedy półki w sklepach świeciły pustkami, a zdobycie mięsa czy kakao było niemal wyczynem, Polacy nauczyli się gotować z tego, co akurat "rzucili" lub co udało się zdobyć "spod lady". Tak narodziły się dania, które dziś są symbolem tamtych lat.

Kuchnia w czasach PRL-u. Co jadano na obiady?

Kuchnia w czasach PRL-u różniła się diametralnie od tej dzisiejszej. Współcześnie w domowych zakamarkach mamy dostęp niemalże do wszystkiego, a jeśli czegoś brakuje, wystarczy udać się do sklepu na zakupy. W okresie PRL-u Polacy marzyli o takiej rzeczywistości, bowiem nie było im dane przebierać w produktach. Tym samym na niedzielnych obiadach królowały zazwyczaj te same dania, a w szczególności zimne nóżki, mortadela, bryzol z pieczarkami i cebulą czy ozorki w sosie. Na deser serwowano m.in. wuzetkę lub ikoniczny blok czekoladowy. To jednak tylko ułamek potraw, które dekady temu gościły na stołach Polaków. Jeśli jesteście ciekawi innych przykładów, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć poniżej.

Życie codzienne w PRL-u

PRL współcześnie przez wiele osób wspominany jest z nostalgią, lecz nie da się ukryć, że były to czas trudne i mimo wszystko raczej ludzie cieszą się, że tak niekiedy ordynarny i trudny czas już za nami.