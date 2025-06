Spis treści

Czasy PRL-u to dla wielu osób okres pełen sprzeczności - z jednej strony szarość codzienności, ograniczenia i wszechobecna reglamentacja, z drugiej zaś sentyment za wyjątkowym klimatem minionych dekad. Wspominając tamtą epokę wiele osób ma przed oczami nie tylko kolejki, kartki na mięso czy puste półki w sklepach, ale także charakterystyczne wnętrza mieszkań. Okazuje się bowiem, że to właśnie wyposażenie domu z tamtych lat budzi dziś największą nostalgię i - co ciekawe - wraca do łask.

Meble z czasów PRL-u. Dziś to prawdziwe perełeki

PRL-owskie meble były funkcjonalne, trwałe, a ich estetyka różniła się diametralnie od współczesnych trendów. Jeszcze dekadę temu wielu osobom trudno było wyobrazić sobie mieszkanie urządzone w PRL-owskim klimacie. W ostatnich latach jednak sytuacja uległa zmianie, a styl PRL-u ponownie wraca do łask. Nic więc dziwnego, że to właśnie autentyczne meble z tych czasów zyskują status kultowych i pożądanych elementów wnętrzarskich.

Dziś w popularnych sklepach meblowych dominują raczej nowoczesne i minimalistyczne projekty, więc ci, którzy szukają czegoś bardziej oryginalnego, nie odnajdują się tam w stu procentach. Miłośnicy vintage szukają bowiem czegoś bardziej charakterystycznego, z historią i duszą. Właśnie dlatego to odrestaurowane meble z PRL-u cieszą się rosnącą popularnością. Mogłoby się wydawać, że to jedynie sentymentalna podróż do przeszłości, ale okazuje się, że jest to także praktyczne rozwiązanie. Odnawiane szafy czy kredensy zachowują swój oryginalny urok, a jednocześnie są gotowe do użytkowania w nowoczesnych mieszkaniach. W idealny sposób pokazał to w ostatnim czasie jeden z użytkowników TikToka posługujący się nickiem @kam0l710. Film znajdziecie na dole artykułu.

Kuchenny kredens z czasów PRL-u po renowacji [ZDJĘCIA]

Odnowił stary kredens kuchenny z PRL-u. Efekt? Zaskakujący

Na TikToku nie brakuje kreatywnych pomysłów, lecz w ostatnim naszą uwagę przykuł w szczególności filmik użytkownika, który postanowił dać kredensowi z czasów PRL-u drugie życie. Internauta pokazał, jak własnymi rękami odnowił zniszczony kredens, a efekt końcowy przerósł jego najśmielsze oczekiwania - z zakurzonego mebla powstało coś iście unikatowego. W sekcji komentarzy lada moment pojawiły się wpisy innych użytkowników, którzy byli zachwyceni wykonaną pracą. Co ciekawe, odrestaurowany kredens został wystawiony na sprzedaż, a właściciel chce uzyskać za niego 4300 zł.

Mój pierwszy odrestaurowany kredens kuchenny z czasów PRL-u. Zarówno fronty kredensu jak i boki zostały zabezpieczone podkładem oraz pomalowane natryskowo w śliczny miętowy kolor. Dzięki temu zastosowaniu uzyskałem jednolitą strukturę frontów i boków, przez co nie widać pod warstwą farby struktury drewna (dla innych może być to minus, ale w moim przypadku uważam to za plus) [...] - czytamy w ogłoszeniu na platformie OLX.