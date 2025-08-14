Zdarzenie miało miejsce w czwartek po godz. 10:00 na ul. Kościelnej

Uszkodzenie sworznia spowodowało odpięcie przyczepy

Przyczepa zjechała na przeciwległy pas i uderzyła w dom

W budynku w chwili zdarzenia nie było mieszkańców

Kierowca był trzeźwy, ale bez wymaganych uprawnień

Policja apeluje o ostrożność podczas żniw

Do nietypowego zdarzenia doszło w czwartek (14.08) w Wisznicach (woj. lubelskie). Około godziny 10 na ulicy Kościelnej przyczepa wypełniona 8 tonami pszenicy odczepiła się od ciągnika rolniczego i uderzyła w drewniany dom. W chwili zdarzenia w budynku nie było domowników, co pozwoliło uniknąć tragedii. - Jak wynika ze wstępnych ustaleń bialskich policjantów, 64-latek jechał ciągnikiem rolniczym przez ulicę Kościelną z podczepioną przyczepą ze zbożem. W pewnym momencie, doszło do uszkodzenia sworznia zabezpieczającego i zaczep przyczepy rozpiął się od zaczepu ciągnika. Skutkiem czego przewożąca 8 ton pszenicy przyczepa zjechała na przeciwległy pas ruchu, przejechała przez żywopłot, uderzyła w płot a następnie w róg drewnianego domu - informuje nadkom. Barbara Salczyńska-Pyrchla z KMP Biała Podlaska.

Czytaj też: 6-letnie dziecko na quadzie wjechało pod busa. Dramat w Brzezinach

Na miejsce wezwano policję oraz powiadomiono powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości kierowcy – mężczyzna był trzeźwy, jednak nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania ciągnikiem rolniczym.

Zobacz też: Groźny wypadek w lesie. Dzieci w wieku 8 i 11 lat znalazły się pod zwałami ziemi

Policja przypomina, że w czasie żniw dochodzi do wzmożonej pracy w gospodarstwach, co wymaga szczególnej ostrożności i przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Funkcjonariusze podkreślają, że nawet z pozoru proste prace wykonywane bez zachowania zasad BHP mogą skończyć się poważnymi konsekwencjami.